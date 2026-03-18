Lautaro si autocelebra: io meglio di Higuain e Crespo, solo due 9 davanti a me in Argentina

Lautaro Martínez si è lasciato andare a una riflessione personale durante un’intervista concessa a Racing Radio, mettendosi a confronto con alcuni dei più grandi centravanti argentini di sempre. L’attaccante dell’ Inter ha partecipato a una sorta di gioco insieme al giornalista Pollo Álvarez , chiamato a stilare una graduatoria tra nove numeri 9 iconici. Tra i nomi proposti figuravano campioni che hanno segnato epoche diverse, sia in Argentina che in Europa. Un contesto che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra tifosi e appassionati. Lautaro, senza esitazioni, ha espresso il suo punto di vista con grande sicurezza.

La classifica personale e il legame speciale con Milito

Nel suo ranking, Lautaro si è posizionato al terzo posto, alle spalle soltanto di Batistuta, scelto come numero uno, e di Diego Milito, secondo. Una decisione che sottolinea anche il forte rapporto umano e professionale che lo lega all’ex attaccante nerazzurro. "Parlo tutte le settimane con Milito (presidente del Racing ndr). È una persona che è sempre stata presente sin dai miei inizi". Un legame che va oltre il campo e affonda le radici nell’esperienza comune al Racing. Lautaro ha poi aggiunto: "Ci sentiamo spesso, mi ha scritto quando mi sono fatto male". Parole che evidenziano stima e riconoscenza profonde. Non manca anche uno sguardo al presente del club argentino: "Abbiamo parlato anche del Racing, che non sta andando bene".

Meglio di Higuain, Crespo e anche Alvarez

A far discutere è soprattutto la posizione che Lautaro ha riservato ad altri grandi attaccanti argentini, lasciati alle sue spalle. Nella sua graduatoria, infatti, risultano inferiori nomi pesanti come Higuain, Crespo ma anche Aguero protagonisti di stagioni memorabili in Europa. Una scelta che suona come una vera e propria autoaffermazione del proprio valore. Non solo: dietro di lui anche Julian Alvarez, oggi all’Atletico Madrid, che durante il Mondiale 2022 in Qatar gli aveva ha il posto da titolare. Un dettaglio che rende ancora più significativa la valutazione di Lautaro. Il centravanti dell’Inter, dunque, rivendica con decisione il proprio status tra i migliori della tradizione argentina. Una presa di posizione che inevitabilmente alimenta confronti e discussioni tra generazioni diverse.

Le scelte di Lautaro

9) Adrian Martinez

8) Aguero

7) Lisandro Lopez

6) Higuain

5) Crespo

4) Alvarez

3) Lautaro

2) Milito

1) Batistuta