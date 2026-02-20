Ahi Lautaro, tegola Inter! Out col Bodo e ansia derby: il comunicato ufficiale

Il responso degli esami di Lautaro Martinez è arrivato e per Chivu non sono buone notizie. Il capitano nerazzurro aveva lasciato all'ora di gioco il palyoff di andata contro il Bodo e nel post partita il tecnico aveva confermato: "L'abbiamo perso. Si è fatto male". L'argentino non si era seduto nemmeno in panchina nella trasferta in Norvegia, rientrando direttamente negli spogliatoi, dopo la sostituzione con Thuram, per capire meglio cosa fosse il dolore accusato. Ora il verdetto.