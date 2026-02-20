Ahi Lautaro, tegola Inter! Out col Bodo e ansia derby: il comunicato ufficiale

Il responso degli esami di Lautaro Martinez è arrivato e per Chivu non sono buone notizie. Il capitano nerazzurro aveva lasciato all'ora di gioco il palyoff di andata contro il Bodo e nel post partita il tecnico aveva confermato: "L'abbiamo perso. Si è fatto male". L'argentino non si era seduto nemmeno in panchina nella trasferta in Norvegia, rientrando direttamente negli spogliatoi, dopo la sostituzione con Thuram, per capire meglio cosa fosse il dolore accusato. Ora il verdetto.
Quanto starà fermo Lautaro
Questa la nota del club nerazzurro: "Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana". Possibile stop di un mese dunque per il Toro che non sarà sicuramente in campo nel weekend e nella sfida di ritorno contro il Bodo, molto probabilmente salterà anche il derby contro il Milan in programma tra due settimane.