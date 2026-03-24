Italia alla finestra, ma è già scandalo playoff: Galles-Bosnia, spunta l’ombra del sabotaggio

CARDIFF (Galles) - Le partite valide per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali non sono ancora cominciate, ma è già alta la tensione nel lato di tabellone dell'Italia: al centro dei riflettori ci sono la nazionale della Bosnia-Erzegovina, il Brondby e il Galles. Il protagonista della vicenda è il calciatore del Brondby, Benjamin Tahirovic, finito al centro di accuse di presunto sabotaggio proprio in vista della sfida di giovedì a Cardiff tra Galles e Bosnia. Ad alimentare la situazione spiacevole sono anche le dichiarazioni del Ct bosniaco Sergej Barbarez: "Benjamin mi ha raccontato cose che un uomo non può credere", ha affermato, sostenendo di aver appreso direttamente dal giocatore dettagli inquietanti e aggiungendo che la vicenda sarebbe collegata all’origine dell’allenatore Steve Cooper, in funzione dei playoff, con in palio la possibilità di sfidare la vincente tra Italia e Irlanda del Nord per un posto al Mondiale.