Pjanic spaventa l’Italia: “Vi aspetta una bolgia e la Bosnia ha chi risolve la partita da solo”

Miralem Pjanić , ex giocatore di Juventus e Roma , è stato intervistato a Sky Sport Unplugged , il podcast interamente targato Sky condotto da Gianluca Di Marzio. Il centrocampista bosniaco ha dichiarato: "C'era tanta voglia di riscatto. Penso che, visto che ci sono sempre stati tantissimi giocatori bosniaci che militano o hanno militato in Italia, siano stati tutti contenti di ritrovarsi sul campo in questa bella finale con un morale diverso. C'era bisogno di una scossa e la vittoria ha riportato serenità e fiducia in tutto l'ambiente, che per noi è fondamentale". Pjanić si è poi soffermato sulla finale playoff contro l' Italia : "Sarà prima di tutto una bellissima partita tra due squadre che hanno fatto un percorso di qualificazione molto buono. La Bosnia ha finalmente ritrovato autostima. È un gruppo che suda molto, che si sacrifica in campo. L'allenatore ha fatto un grandissimo lavoro psicologico e tattico, e si percepisce un forte senso di appartenenza".

Le parole di Pjanic

La vera minaccia per l'Italia, definita una vera e propria "corazzata", potrebbe però essere lo stadio di Zenica: "I posti sulla carta sono 11.000, ma vi assicuro che quando sei là dentro sembra che ce ne siano 25.000 o 30.000. Lo stadio è un po' vecchio, strutturalmente molto diverso dagli impianti moderni. Le squadre avversarie entrando si sentiranno forse un po' scomode e impaurite; persino lo spogliatoio è molto rustico. C'è tantissima pressione e il pubblico è a ridosso del campo. Non c'è un vero e proprio settore VIP separato e tranquillo, anche le autorità stanno in piedi a cantare. Sarà una vera bolgia, i tifosi faranno un tifo infernale fino al fischio finale". L'Italia, dal canto suo, ha le armi per difendersi: "I giocatori dell'Italia sono tutti di livello top e sono abituati a gestire la pressione di queste partite. L'allenatore ha ripreso la squadra in mano in modo eccellente e con il suo staff, dove ci sono figure come Gigi Buffon e Bonucci dietro le quinte, trasmettono un senso di appartenenza e una serietà incredibili".

Così Pjanic su Dzeko

Pjanic ha elogiato Dedić, uno dei prospetti più brillanti del calcio europeo: "Conosco molto bene lui e la sua famiglia. È un ragazzo d'oro che ha fatto la scelta giusta andando a giocare in Austria per svilupparsi e prendere minuti veri in campo. È un talento puro, cristallino, su cui la Nazionale conterà sicuramente per i prossimi 15 anni. Quando riceve palla va subito a puntare l'uomo con personalità, non ha paura di crossare o di provare il tiro". Infine Edin Džeko ha concluso: "Abbiamo diverse individualità che possono fare la differenza, ma Edin rimane il punto di riferimento assoluto. È l'uomo che sblocca la partita nei momenti più difficili, sa tenere la palla per far salire la squadra e sa segnare anche quei gol sporchi che valgono tre punti. Risolve le partite da solo, la sua intelligenza calcistica è intatta nonostante l'avanzare dell'età".