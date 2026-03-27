Koopmeiners guida la rimonta Olanda, Kostic travolto dalla Spagna. Poker Germania, pari Inghilterra

Test positivo per la Spagna, che si aggiudica la gara amichevole contro la Serbia di Kostic e dei fratelli Milinkovic-Savic con il finale di 3-0: decidono l'incontro la doppietta Oyarzabal e il sigillo di Munoz (in campo dal 1' minuto sia l'esterno della Juve che il portiere in forza al Napoli). I campioni d'Europa in carica, che al Mondiale 2026 sono stati sorteggiati nel girone H insieme a Uruguay, Arabia Saudita e Capo Verde, si misureranno contro l'Egitto nell'altra amichevole in agenda prevista per martedì 31 (lo stesso giorno si decideranno le sorti delle contendenti ai playoff, tra cui l'Italia di Gattuso). La selezione di Paunovic sarà invece impegnata con l'Arabia Saudita. Bene anche l'Olanda di Koopmeiners, che ribalta il vantaggio della Norvegia grazie alle reti di Van Dijk e Reijnders, serviti rispettivamente dal centrocampista bianconero e dall'interista Dumfries: 2-1 il finale. La nazionale Oranje affronterà l'Ecuador al prossimo test.
Poker Germania, pari Inghilterra
Botta e risposta tra Svizzera e Germania, con gli elvetici di Akanji e Freuler che trovano nel finale la rete del definitivo 3-3, salvo poi arrendersi alla rete di Wirtz che firma inoltre la doppietta. Al prossimo test, le selezioni di Yakin e Nagelsmann affronteranno rispettivamente Norvegia e Ghana. Termina invece in parità la sfida tra Inghilterra e Uruguay, con la nazionale dei Tre Leoni che passa in vantaggio nell'ultimo frangete di gioco con White. Poi, il rigore trasformato nel recupero dal madridista Valverde. Tomori e compagni preparano ora la sfida contro il Giappone, mentre la Celeste sfiderà l'Algeria.