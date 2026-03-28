Legrottaglie trova la chiave Italia: "Bosnia forte fisicamente ma..."

MILANO - In occasione della presentazione della Milano Yes Cup (il più grande torneo internazionale di calcio giovanile maschile e femminile) l'ex Juventus Nicola Legrottaglie ha parlato dell'imminente finale playoff per il pass Mondiale che vedrà l'Italia sfidare la Bosnia-Erzegovina . L'ex bianconero non ha dubbi: "Il problema possiamo essere solo noi. Avrei avuto più paura del Galles che ha individualità più pericolose, soprattutto sugli esterni. Nella Bosnia ho visto una squadra ben messa in campo, strutturata fisicamente ma molto lenta: dovremo essere bravi strategicamente, non andare sulla loro forza ma metterla sulla velocità di palla e manovra. Se facciamo la nostra partita, andiamo al Mondiale di sicuro"

Lotta Scudetto: "Al 90% lo vincerà l'Inter, il 10% lo lascio al..."

L'ex allenatore del Pescara ha commentato anche la situazione del campionato: "Spero che il campionato possa diventare più intrigante. Vedo il Napoli come pericolo numero uno dell'Inter. Ha recuperato tutti i giocatori infortunati. L'Inter è in un momento di appannamento, ma al 90% percento vincerà. Il 10% restante lo lascio al Napoli".

Sul Milan: "Allegri ha dato la sua identità"

Sui rossoneri, dove Legrottaglie ha giocato brevemente nel 2011: "Come continuità il Milan ogni tanto concede, ma il resto possiamo solo dire bene. Ha fatto un ottimo campionato. Allegri ha dato la sua identità, ha riportato il valore italiano che si era perso. Si guarda all'efficacia della strategia che porta ai risultati. Allegri ha fatto il suo, quello che sa fare benissimo. È il numero uno in questo. Chi critica Allegri è perché non sa fare Allegri. Un certo tipo di calcio lo devi sapere fare. Allegri è sempre portato a fare il risultato e lo fa a modo suo. Non c'è un modo giusto o sbagliato, ma chi lo sa fare meglio degli altri".