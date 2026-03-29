Barbarez, il ct della Bosnia che sogna l’impresa con l’Italia e il Mondiale 2026: è un pro del poker!

Quando l’attuale ct bosniaco Sergej Barbarez segnava a raffica in Bundesliga, venne contattato dall’allora ct tedesco Vogts che lo voleva convocare nella Germania e poi dall’istrionico Ćiro Blažević che gli aveva proposto di giocare per la Croazia. Ma lui ha sempre rifiutato perché la sua unica maglia nazionale da indossare era quella dell’adorata Bosnia Erzegovina. Nato nel 1971 a Mostar da padre serbo-ortodosso e da madre croata-cattolica, si fece le ossa nel Velež. A 19 anni si recò dallo zio ad Hannover per le vacanze natalizie. Nel frattempo scoppiò la guerra nell’ex Jugoslavia e così lo zio riuscì a fissargli un provino (superato) con l’Hannover onde evitargli il rientro a Mostar e gli orrori del conflitto fratricida. Nel 2001, prima stagione ad Amburgo, ha vinto la classifica cannonieri in Bundesliga con 22 reti. È stato capitano e leader della Bosnia (47 presenze, 17 gol). Uno degli idoli nazionali insieme ai tre grandi Safet Sušić, Dušan Bajević e Vahid Halilhodžić.