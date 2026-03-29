Bosnia-Italia, designato l'arbitro: è lo stesso del playoff Mondiale perso contro la Macedonia!

ROMA - Sarà il francese Clement Turpin a dirigere la finale dei playoff mondiali tra l' Italia e la Bosnia Erzegovina , martedì prossimo a Zenica. L'Uefa ha reso nota la designazione dell'esperto arbitro che guiderà una squadra tutta francese (assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages , Var Jerome Brisard , assistente Var Willy Delajod ), ad eccezione del quarto ufficiale, che sarà lo spagnolo José Maria Sanchez .

Turpin, i precedenti con l'Italia

Il nome del fischietto francese rievoca incubi per i tifosi azzurri ricordandosi l'ultimo e doloroso precedente. Quattro anni fa, il 24 marzo 2022, Turpin aveva diretto a Palermo la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Macedonia del Nord, conclusasi con la sconfitta per 1-0 degli azzurri che dovettero dire addio ai sogni Mondiali.

Quello di martedì sarà il 6° match (5° ufficiale) di Turpin alla direzione dell'Italia con il record che recita 3-2 in favore degli azzurri. Oltre al dramma del Barbera del 2022, il fischietto nativo di Oullins arbitrò in altre 4 occasioni gli azzurri con l'ultima poco più di 6 mesi fa:

2017 : Italia-Uruguay (Amichevole): 3-0

: Italia-Uruguay (Amichevole): 2020 : Italia-Polonia (Nations League): 2-0

: Italia-Polonia (Nations League): 2022 : Italia-Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali): 0-1

: Italia-Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali): 2023 : Inghilterra-Italia (Qualificazioni Europei): 3-1

: Inghilterra-Italia (Qualificazioni Europei): 2025: Italia-Israele (Qualificazioni Mondiali): 3-0

Turpin, i precedenti con le italiane

Andando invece a vedere i precedenti di Turpin con le squadre italiane dove la compagine più arbitrata dal francese è l'Inter con 6 partite (2 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte e 10 ammonizioni) seguita a 5 da Milan (2 pareggi e 3 sconfitte), Roma (3 vittorie e 2 sconfitte e 10 ammonizioni) e Napoli (2 vittorie e 3 sconfitte). La Juventus è stata arbitrata 4 volte (una vittoria) con l'ultima in occasione del ko per 5-2 al Mondiale per club contro il Manchester City che, tra l'altro, è l'unica squadra battuta dai bianconeri sotto la direzione di Turpin in occasione dei gironi di Champions League 2024-25.

Andando a fare un super riassunto della carriera dell'arbitro della sezione di Montceau-les-Mines con il nostro paese, quindi Nazionale senior e U21 più club, il record recita: 15 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte