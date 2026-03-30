Tra Montella e il Mondiale l’ostacolo è l'Ital...Kosovo. E la Turchia aspetta la consacrazione di Yildiz

Ci sarà tanta Italia domani sera a Pristina, quando Kosovo e Turchia si sfideranno per un posto al Mondiale e un altro nella storia calcistica del proprio Paese. I padroni di casa fino a 10 anni fa non erano nemmeno membri della Fifa e la loro crescita è stata evidente nell’ultimo biennio, grazie alla mano sapiente del Ct Franco Foda, tedesco di origini italiane, il cui rendimento parla chiaro: 13 vittorie in 20 gare, una sconfitta nelle ultime 12 partite, il secondo posto nel girone di qualificazione davanti a Slovenia e Svezia e l’eroica vittoria per 4-3 nel playoff di giovedì scorso in Slovacchia.