Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiali, salta una panchina a pochi mesi dall’inizio! Il comunicato della Federazione

Esonerato il commissario tecnico dopo le ultime sconfitte in amichevole: la nota ufficiale
2 min
mondiale
Mondiali, salta una panchina a pochi mesi dall’inizio! Il comunicato della Federazione

A poco più di due mesi dal Mondiale salta la panchina del Ghana: esonerato Otto Adda. Il ct è stato mandato a casa dopo due sconfitte in amichevole (5-1 contro l'Austria e 2-1 con la Germania), ma si portava addosso la mancata qualificazione alla Coppa D'Africa, raccolgiendo solo tre punti nel girone di qualificazione con Angola, Sudan e Nigeria. Le ultime due partite hanno portato la Federazione a prendere questa scelta ferrea per cercare di arrivare alla manifestazione in USA-Canada-Messico con uno spirito diverso.

Ghana, esonerato il ct Otto Adda

La decisione giunge a meno di tre mesi dall’esordio delle Black Stars al Mondiale, fissato per il 18 giugno. In quella data, il Ghana debutterà contro Panama nella prima giornata del Gruppo L. Successivamente affronterà l’Inghilterra il 23 giugno, mentre la fase a gironi si concluderà con la sfida contro la Croazia, in programma il 27 giugno. Questa la nota ufficiale: "La Ghana Football Association (GFA) comunica di aver interrotto la collaborazione con il Commissario Tecnico della nazionale maggiore maschile (Black Stars), Otto Addo, con effetto immediato". La seconda esperienza di Adda alla guida del Ghana si è conclusa dopo appena 22 partite. La prima parentesi risale al periodo tra febbraio e dicembre 2022, mentre l’ex tecnico di Borussia Dortmund e Amburgo era tornato sulla panchina della nazionale nel marzo 2024.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS