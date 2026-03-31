Mondiali, salta una panchina a pochi mesi dall’inizio! Il comunicato della Federazione

A poco più di due mesi dal Mondiale salta la panchina del Ghana: esonerato Otto Adda. Il ct è stato mandato a casa dopo due sconfitte in amichevole (5-1 contro l'Austria e 2-1 con la Germania), ma si portava addosso la mancata qualificazione alla Coppa D'Africa, raccolgiendo solo tre punti nel girone di qualificazione con Angola, Sudan e Nigeria. Le ultime due partite hanno portato la Federazione a prendere questa scelta ferrea per cercare di arrivare alla manifestazione in USA-Canada-Messico con uno spirito diverso.