Mondiali, salta una panchina a pochi mesi dall’inizio! Il comunicato della Federazione

A poco più di due mesi dal Mondiale salta la panchina del Ghana: esonerato Otto Adda. Il ct è stato mandato a casa dopo due sconfitte in amichevole (5-1 contro l'Austria e 2-1 con la Germania), ma si portava addosso la mancata qualificazione alla Coppa D'Africa, raccolgiendo solo tre punti nel girone di qualificazione con Angola, Sudan e Nigeria. Le ultime due partite hanno portato la Federazione a prendere questa scelta ferrea per cercare di arrivare alla manifestazione in USA-Canada-Messico con uno spirito diverso.
Ghana, esonerato il ct Otto Adda
La decisione giunge a meno di tre mesi dall’esordio delle Black Stars al Mondiale, fissato per il 18 giugno. In quella data, il Ghana debutterà contro Panama nella prima giornata del Gruppo L. Successivamente affronterà l’Inghilterra il 23 giugno, mentre la fase a gironi si concluderà con la sfida contro la Croazia, in programma il 27 giugno. Questa la nota ufficiale: "La Ghana Football Association (GFA) comunica di aver interrotto la collaborazione con il Commissario Tecnico della nazionale maggiore maschile (Black Stars), Otto Addo, con effetto immediato". La seconda esperienza di Adda alla guida del Ghana si è conclusa dopo appena 22 partite. La prima parentesi risale al periodo tra febbraio e dicembre 2022, mentre l’ex tecnico di Borussia Dortmund e Amburgo era tornato sulla panchina della nazionale nel marzo 2024.