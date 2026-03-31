Italia, in palio il Mondiale: i convocati di Gattuso per la Bosnia e la scelta su Cambiaso

Una sfida che vale tutto, per andare finalmente al Mondiale dopo aver saltato le ultime due edizioni. L'Italia questa sera affronta la Bosnia in una gara da dentro o fuori: dopo aver battuto l'Irlanda del Nord a Bergamo, gli azzurri sfideranno Dzeko e compagni al Bilino Polje di Zenica nella finale playoff. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il match di stasera, con una novità importante rispetto alla sfida di giovedì scorso.
Bosnia-Italia, i convocati di Gattuso: Cambiaso c'è
Se nel match contro l'Irlanda del Nord tra gli esclusi c'era Andrea Cambiaso, stavolta l'esterno della Juve è stato inserito nella lista dei calciatori disponibili, ma non a scapito di Marco Palestra: a finire in tribuna infatti sarà Giorgio Scalvini, centrale dell'Atalanta. Per il resto non ci saranno variazioni rispetto ai convocati del primo incontro dei playoff giocato alla New Balance Arena: out anche Gianluca Scamacca, Elia Caprile, Nicolò Cambiaghi e Diego Coppola. Sugli spalti del Bilino Polje ci saranno anche Giovanni Di Lorenzo e Guglielmo Vicario, che hanno richiesto di poter seguire la squadra nonostante tutti e due siano indisponibili per infortunio.
La lista dei calciatori disponibili
Di seguito la lista dei calciatori dell'Italia a disposizione di Gattuso per il match contro la Bosnia:
PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;
DIFENSORI: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini;
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella;
ATTACCANTI: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.