Italia, in palio il Mondiale: i convocati di Gattuso per la Bosnia e la scelta su Cambiaso

Bosnia-Italia, i convocati di Gattuso: Cambiaso c'è

Se nel match contro l'Irlanda del Nord tra gli esclusi c'era Andrea Cambiaso, stavolta l'esterno della Juve è stato inserito nella lista dei calciatori disponibili, ma non a scapito di Marco Palestra: a finire in tribuna infatti sarà Giorgio Scalvini, centrale dell'Atalanta. Per il resto non ci saranno variazioni rispetto ai convocati del primo incontro dei playoff giocato alla New Balance Arena: out anche Gianluca Scamacca, Elia Caprile, Nicolò Cambiaghi e Diego Coppola. Sugli spalti del Bilino Polje ci saranno anche Giovanni Di Lorenzo e Guglielmo Vicario, che hanno richiesto di poter seguire la squadra nonostante tutti e due siano indisponibili per infortunio.

La lista dei calciatori disponibili

Di seguito la lista dei calciatori dell'Italia a disposizione di Gattuso per il match contro la Bosnia:

PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;

DIFENSORI: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini;

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella;

ATTACCANTI: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.