Bosnia-Italia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale playoff Mondiali 

Tutto in una notte. Sale l'attesa per la finale playoff tra Bosnia e Italia in programma domani (martedì 31 marzo) alle ore 20.45 allo stadio Bilino Polje di Zenica. Novanta minuti, più eventuali supplementari e rigori, che valgono un biglietto per Stati Uniti, Canada e Messico, ma soprattutto il ritorno sulla scena mondiale dopo dodici anni di assenza. Non è una semplice qualificazione, è una resa dei conti con la storia recente. Gli azzurri, quattro volte campione del mondo (1934, 1938, 1982 e 2006), non partecipano alla rassegna iridata dal 2014 e arrivano a questo appuntamento dopo due eliminazioni consecutive nei playoff: nel 2018 in finale contro la Svezia e nel 2022 in semifinale contro la Macedonia del Nord. La Bosnia, dal canto suo, vive un’attesa altrettanto lunga: unica partecipazione proprio nel 2014, poi una serie di occasioni mancate. Due nazionali con ferite aperte, dunque, che si affrontano in uno spareggio secco dal sapore drammatico: solo una andrà al Mondiale. La formazione di Gennaro Gattuso arriva all'appuntamento dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord firmato da Tonali e Kean, mentre quella di Sergej Barbarez ha superato il Galles ai calci di rigore, dopo una partita intensa risolta dall’esperienza di Edin Dzeko, ancora leader tecnico e carismatico nonostante la carta d'identità dica 40 anni.
Bosnia-Italia: diretta tv e streaming
Bosnia-Italia, finale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, è in programma martedì 31 marzo alle ore 20.45 allo stadio Bilino Polje di Zenica e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.
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Le probabili formazioni di Bosnia-Italia
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.
BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Barbarez.
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