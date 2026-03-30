Bosnia-Italia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale playoff Mondiali 

Tutto in una notte. Sale l'attesa per la finale playoff tra Bosnia e Italia in programma domani (martedì 31 marzo) alle ore 20.45 allo stadio Bilino Polje di Zenica. Novanta minuti, più eventuali supplementari e rigori, che valgono un biglietto per Stati Uniti, Canada e Messico, ma soprattutto il ritorno sulla scena mondiale dopo dodici anni di assenza. Non è una semplice qualificazione, è una resa dei conti con la storia recente. Gli azzurri, quattro volte campione del mondo (1934, 1938, 1982 e 2006), non partecipano alla rassegna iridata dal 2014 e arrivano a questo appuntamento dopo due eliminazioni consecutive nei playoff: nel 2018 in finale contro la Svezia e nel 2022 in semifinale contro la Macedonia del Nord. La Bosnia, dal canto suo, vive un’attesa altrettanto lunga: unica partecipazione proprio nel 2014, poi una serie di occasioni mancate. Due nazionali con ferite aperte, dunque, che si affrontano in uno spareggio secco dal sapore drammatico: solo una andrà al Mondiale. La formazione di Gennaro Gattuso arriva all'appuntamento dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord firmato da Tonali e Kean, mentre quella di Sergej Barbarez ha superato il Galles ai calci di rigore, dopo una partita intensa risolta dall’esperienza di Edin Dzeko, ancora leader tecnico e carismatico nonostante la carta d'identità dica 40 anni.