Gattuso e la mossa in attacco per Bosnia-Italia: i motivi della scelta, il ruolo dei cambi, il jolly

MILANO - Avanti con Mateo. Martedì, nella partita più importante della sua carriera da allenatore, Rino Gattuso si affiderà alla “SuperCoppia azzurra” composta da Retegui e Kean. Che è stata pure la sua grande intuizione dopo essere stato nominato commissario tecnico. Gattuso, ahilui, per sempre si porterà dietro quel soprannome, “ringhio”, che l’ha accompagnato nella pluridecorata carriera da calciatore ma, una volta deciso di intraprendere il mestiere di allenatore, ci ha aggiunto altro, molto altro. Bravissimo sì a creare e a cementare il gruppo (come sotto gli occhi di tutti nel “Rinascimento azzurro” a Coverciano) ma allo stesso modo attento nel voler sfruttare tutte le carte che gli ha regalato il mazzo. E, prima che lui li mettesse insieme, sembrava impossibile affiancare a Kean un’altra prima punta. Invece, sin dal 5-0 all’Estonia il 5 settembre - notte dell’esordio di Gattuso come ct - i due si sono trovati splendidamente insieme: perché Mateo sa anche giocare venendo incontro ai centrocampisti (come dimostrano i 4 assist che hanno orlato i 5 gol segnati con Rino in panchina) e, soprattutto, sa bene come non pestarsi i piedi con Moise che l’ha accettato nel suo terreno di caccia anche perché un po’ si rivede in Retegui, quanto meno nell’attitudine ad andare a pressare gli avversari come se non ci fosse un domani. L’italo-argentino, tra l’altro, dopo capitan Donnarumma è stato il giocatore più utilizzato da Gattuso (7 presenze e 525’ in campo) e l’unica volta in cui non ha giocato titolare è stato in Moldavia, quando comunque è entrato per provare a sbloccare la gara che era inchiodata sullo 0-0, match di nessunissima importanza che anticipava la sfida con la Norvegia, affrontata con tutti i migliori.