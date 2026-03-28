Bosnia-Italia, dentro il Bilino Polje: caos e veleni nella partita che decide tutto

SARAJEVO (Bosnia-Erzegovina) - L'Italia di Gennaro Gattuso martedì sera (20:45) si giocherà il pass Mondiale a Zenica contro la Bosnia-Erzegovina nel suo fortino: il Bilino Polje. Impiato da 16 mila spettatori che si trasforma in un girone dantesco figlio anche di un contesto ambientale complicato. La città di Zenica infatti è riconosciuta tra le città più inquinate d'Europa per via delle conseguenze delle guerre balcaniche e dello sfruttamento incontrollato delle risorse. Perché non a Sarajevo? Non è stato scelto lo stadio situato a Sarajevo poiché il Bilino Polje è composto da 13.632 posti totali e quindi rientra nelle norme Uefa. Pertanto la nazionale ha voluto scegliere uno stadio dove il clima creato dai giocatori locali possa risultare migliore come annunciato dall'ex Juventus Miralen Pjanic.