La Bosnia passa e l'Ital-Inter esulta: da Dimarco a Pio Esposito, le reazioni fanno discutere

L' Italia supera l'Irlanda del Nord e approda nella finalissima per provare a tornare al Mondiale dopo aver saltato gli ultimi due. Gli azzurrri sono riusciti a superare le proprie paure: nel primo tempo si sono viste tutte, poi nella ripresa hanno capito di poter mettere in difficoltà gli avversari alzando il livello, la velocità di gioco e trovando anche più occasioni. Tonali e poi Kean sono decisivi nel 2-0 ma non è finita perché all'orizzonte c'è la Bosnia , vittoriosa sul campo del Galles ai calci di rigore. Una sfida vista anche dalla Nazionale che in cerchio, sul telefonino, hanno controllato l'esito lasciandosi poi andare.

Dimarco-Vicario, esultanza per la Bosnia

È diventato virale, infatti, un video in cui diversi giocatori dell'Italia hanno guardato assieme l'esito di Galles-Bosnia. Gli azzurri hanno guardato in modo deciso i calci di rigore fino all'ultimo e lasciandosi andare poi a un'esultanza all'ultimo gol segnato dal 2007 Alajbegovic. Proprio Dimarco e Vicario sono stati inquadrati, assieme a Meret e Pio Esposito, a gioire per il risultato finale della partita, quasi a dire che sia meglio affrontare la Bosnia a Zanica piuttosto che il Galles a Cardiff. Il video è stato fatto vedere anche dalla Rai con Adani che ha risposto: "Avevate detto di non farli vedere e poi li fate vedere quando esultano... Bisogna esultare martedì".

La reazione dei tifosi azzurri

Un video che non è passato inosservato e ha scatenato anche tantissimi commenti sui social. In tantissimi hanno scritto: "Immagini che ci torneranno indietro, già lo so!". Ma anche chi ha sottolineato il fatto che a esultare siano stati Dimarco e Pio Esposito: "Stranamente interisti". Qualche altro più negativo con "ci butta fuori Dzeko". Altri più equilibrati: "Più capitare di esultare in privato perché magari temevi di più il Galles. L'errore è della Rai a trasmettere le immagini... Probabilmente loro non sapevano nemmeno di essere ripresi". A chiudere anche chi pensa: "Si sta creando hype per niente. Chi l'ha detto che hanno esultato perché ritenevano la Bosnia meno forte del Galles?".