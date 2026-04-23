Yamal, la Spagna intera è in ansia. Mondiali in dubbio?

Il Barcellona e, soprattutto, la Spagna tremano per Lamine Yamal . Il numero 10 dei blaugrana è uscito nel primo tempo della sfida contro il Celta Vigo dopo aver calciato il rigore che ha deciso l'incontro, richiamando subito l'intervento dello staff medico, che ha scelto la via della prudenza facendogli terminare anzitempo la gara, con lo svedese Bardghji a prendere il suo posto in campo. Ora il Barcellona dovrà fare a meno del suo talento più luminoso per queste battute finali di campionato - in cui i catalani hanno comunque 9 punti di vantaggio sul Real Madrid secondo in classifica - ma a temere il peggio è la Nazionale spagnola , che potrebbe partire per gli Stati Uniti senza il loro numero 19, dato che la durata dello stop dovrebbe essere almeno di cinque settimane.

L'infortunio di Yamal

È il 40' di Barcellona-Celta Vigo. Il difensore della squadra ospite Yoel Lago commette fallo nella propria area proprio su Yamal, l'arbitro fischia calcio di rigore e dal dischetto si presenta lo stesso. L'esecuzione del numero 10 è perfetta, ma al posto di esultare il talento partito dalla Masia si accascia a terra dolorante. Dopo un consulto con lo staff medico la decisione è quella di non rischiare e così Yamal esce dal campo venendo sostituto da Roony Bardghji. Il Barcellona poi vincerà la gara proprio grazie al rigore trasformato dal talento di origini marocchine, vedendosi anche annullare la rete siglata da Ferrán Torres, mantenendo così invariato il distacco dai rivali del Real Madrid: lontani 9 lunghezze dalla vetta della classifica con ancora 6 gare da disputare. Serata storta per il Barça, che oltre a Yamal ha perso anche Joao Cancelo sempre nel primo tempo.

Il parere dei medici

Le sensazioni riguardo l'infortunio di Yamal sono tutto tranne che positive. I media spagnoli parlano di possibile lesione ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra ma nelle prossime ore se ne saprà sicuramente di più: al momento si prevede che il numero 10 del Barcellona possa stare fuori almeno cinque settimane. Ma il dottor Pedro Luis Ripoll, uno dei maggiori specialisti in medicina sportiva della Spagna, ha messo in guardia sui rischi di un ritorno affrettato: "Questo tipo di infortunio ha un indice di ricaduta del 30%, quindi bisogna fare molta attenzione". E proprio per questo, considerando che mancano 50 giorni all'inizio dei Mondiali, "mi sembra difficile la sua convocazione". La partecipazione di Yamal alla Coppa del Mondo tra Stati Uniti, Canada e Messico non è quindi affatto scontata.