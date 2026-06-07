Eriksen si accascia al suolo e sviene in campo: altro malore per l'ex Inter. Partita sospesa

Un drammatico deja vu. A Odense, durante il secondo tempo dell'amichevole fra Danimarca e Ucraina , Christian Eriksen è crollato in campo dopo aver avvertito un dolore al petto : un episodio che ha inevitabilmente riportato alla mente quanto accaduto il 12 giugno 2021, quando durante la gara contro la Finlandia agli Europei il giocatore allora all' Inter perse conoscenza. Fondamentale fu all'epoca l'intervento del compagno di nazionale Simon Kjaer , che evitò che soffocasse. In seguito a Eriksen fu impiantato un defibrillatore cardiaco interno , col giocatore che proseguì la carriera prima in Inghilterra e poi in Germania visto che in Italia le norme non consentono in queste situazioni di portare avanti l'attività agonistica.

Eriksen, attimi di paura in campo

Oggi, però, un nuovo episodio anche se Eriksen ha poi ripreso conoscenza e, circondato dai compagni di squadra e dagli avversari, ha lasciato il campo con le proprie gambe, raggiungendo l'ambulanza che lo ha portato all'ospedale di Odense per ulteriori accertamenti. Con lui anche la moglie Sabrina. "Eriksen sta bene viste le circostanze", ha poi rassicurato tutti lo speaker dello stadio, con l'arbitro che però ha preferito fischiare la fine anticipata della partita sul 2-1 per la Danimarca. Per la cronaca erano andati a segno Dorgu e Maehle, poi prima dell'intervallo l'Ucraina aveva accorciato con Tsygankov.

"Il giocatore è cosciente": la federazione danese rassicura

Nuovi attimi di paura per Christian Eriksen. Il giocatore danese è crollato a terra dopo essersi toccato il petto durante il secondo tempi dell'amichevole con l'Ucraina: come riportano i media locali il giocatore fortunatamente è cosciente, mentre la partita è stata definitivamente sospesa. La scena ha riportato immediatemente alla mente il tragico episodio a Euro 2021, quando Eriksen era collassato per un arresto cardiaco. Da allora gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. "Il giocatore è cosciente e sta proseguendo bene dopo l'accaduto", scrive la federazione danese in un comunicato.