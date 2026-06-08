Francia, Olise spaziale: tripletta show all’Irlanda del Nord! L’Olanda vince al 97’, Gakpo doppietta  

NEW YORK (Stati Uniti) - All'Icahn Stadium di New York l'Olanda (numero 7 del ranking) torna al successo battendo in extremis per 2-1 l'Uzbekistan nell'utima amichevole pre-Mondiali. Il gol partita arriva dali 11 metri con Gakpo gelido nel battere Yusupov. Nella ripresa (64') spazio al romanista Malen subentrato a Brobbey mentre lo juventio Teun Koopmeiners non è entrato. Olanda che rischia grosso negli ultimi minuti con il fallo di mano di Guus Til: rosso diretto per il giocatore dopo revisione al Var ma niente rigore per l'Uzbekistan che lo reclamava in quanto il tocco è avvenuto proprio al limite dell'area. Gli uzbeki ci credono e al 92' Sergeev digla l'1-1...ma al 95' nuovo rigore per l'Olanda, si ripresenta Gakpo e non sbaglia! Gli "Orange" inizieranno il loro Mondiale il 14 giugno all'AT&T Stadium di Arlington (la casa di Dallas Coboys) contro il Giappone.