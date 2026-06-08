Francia, Olise spaziale: tripletta show all’Irlanda del Nord! L’Olanda vince al 97’, Gakpo doppietta  

NEW YORK (Stati Uniti) - All'Icahn Stadium di New York l'Olanda (numero 7 del ranking) torna al successo battendo in extremis per 2-1 l'Uzbekistan nell'utima amichevole pre-Mondiali. Il gol partita arriva dali 11 metri con Gakpo gelido nel battere Yusupov. Nella ripresa (64') spazio al romanista Malen subentrato a Brobbey mentre lo juventio Teun Koopmeiners non è entrato. Olanda che rischia grosso negli ultimi minuti con il fallo di mano di Guus Til: rosso diretto per il giocatore dopo revisione al Var ma niente rigore per l'Uzbekistan che lo reclamava in quanto il tocco è avvenuto proprio al limite dell'area. Gli uzbeki ci credono e al 92' Sergeev digla l'1-1...ma al 95' nuovo rigore per l'Olanda, si ripresenta Gakpo e non sbaglia! Gli "Orange" inizieranno il loro Mondiale il 14 giugno all'AT&T Stadium di Arlington (la casa di Dallas Coboys) contro il Giappone.
Olise trascina la Francia contro l'Irlanda del Nord
Anche Francia (numero 1 del ranking) chiude il suo tour di amichevoli con un successo. Allo Stade Pierre-Mauroy di Lilla i "Galletti" battono l'Irlanda del Nord per 3-1 nel segno della stella del Bayern Monaco Michael Olise autore della tripletta. Nell'undici titolare scelto da Deschamps presente il duo Milan Maignan-Rabiot con il sogno di mercato del Real Madrid che prima sblocca il risultato al 44', tap-in dopo il tiro ribattuto a Dembelé, e poi ad inzio ripresa (49') chiude i giochi con un bel tiro di prima da dentro l'area. Vano il gol al 64' per gli ospiti firmato da Kelly anche perché 12 minuti dopo Olise metta la cilieagina sulla torta con il 3-1 con il suo tiro a giro mancino da fuori area. I "Bleus" cominceranno i Mondiali il 16 giugno contro il Senegal al Meadowlands Stadium (New York).