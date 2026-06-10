Mondiali 2026, montepremi quasi raddoppiato rispetto al Qatar: ricavi e bonus aumentati

Il Mondiale 2026 , che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, sarà l'edizione più ricca nella storia della competizione. La FIFA ha infatti incrementato in modo significativo il budget destinato alle 48 Nazionali partecipanti, portando il montepremi complessivo a livelli mai raggiunti prima. Rispetto al torneo disputato in Qatar nel 2022, le risorse economiche disponibili sono praticamente raddoppiate. Una scelta che conferma la volontà della federazione internazionale di valorizzare ulteriormente l'evento calcistico più importante al mondo.

La FIFA aumenta il fondo destinato alle nazionali

La decisione definitiva è arrivata durante il Consiglio FIFA svoltosi a Vancouver nell'aprile 2026. In quella sede è stato approvato un incremento del 15% rispetto alla cifra inizialmente prevista nel dicembre precedente. Il fondo complessivo è così passato da 727 a 871 milioni di dollari, pari a circa 751 milioni di euro. Si tratta di un aumento considerevole che rende questa edizione la più remunerativa di sempre. L'incremento ammonta a 431 milioni di dollari in più rispetto al Mondiale del Qatar. Le risorse saranno distribuite tra tutte le selezioni partecipanti in base ai risultati ottenuti durante il torneo. L'espansione del format a 48 squadre ha contribuito a rendere necessaria una revisione delle quote economiche. La FIFA punta così a garantire una maggiore sostenibilità finanziaria alle federazioni nazionali coinvolte.

Crescono anche bonus di qualificazione e preparazione

Oltre al montepremi legato ai risultati sul campo, la FIFA ha deciso di aumentare anche i contributi destinati alle nazionali prima dell'inizio della competizione. Ogni federazione qualificata riceverà infatti 10 milioni di dollari come bonus di partecipazione, contro i 9 milioni previsti inizialmente. A questa cifra si aggiungono ulteriori 2,5 milioni di dollari destinati alla preparazione della squadra in vista del torneo. Anche questo contributo è stato rivisto al rialzo rispetto agli 1,5 milioni stabiliti in precedenza. La federazione internazionale ha inoltre stanziato altri 16 milioni di dollari per coprire spese organizzative e costi legati alle delegazioni. Parte delle risorse aggiuntive sarà utilizzata anche per sostenere le attività connesse alla vendita dei biglietti. Grazie a questi interventi, il valore economico complessivo dell'evento raggiunge la cifra record di 871 milioni di dollari. Un investimento che testimonia l'importanza crescente del Mondiale nel panorama sportivo globale.