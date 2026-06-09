Mondiali, dal Var e sostituzioni a infortuni e perdite tempo: tantissime novità introdotte dall'IFAB

Cambiano anche le procedure relative alle sostituzioni e agli interventi medici sul terreno di gioco. I calciatori sostituiti avranno a disposizione un massimo di dieci secondi per lasciare il campo. In caso contrario dovranno comunque uscire, ma il loro sostituto potrà entrare soltanto dopo la successiva interruzione e comunque non prima che sia trascorso un minuto di gioco. Una misura studiata per evitare perdite di tempo nelle fasi più delicate delle gare. Discorso analogo per gli infortuni. Un giocatore che riceve assistenza medica in campo o provoca una sospensione della partita per problemi fisici dovrà restare fuori dal terreno di gioco per almeno un minuto dopo la ripresa. In questo modo si punta a limitare interruzioni strategiche e simulazioni.

VAR più esteso e decisioni più accurate

Le innovazioni riguarderanno anche il sistema VAR, che vedrà ampliato il proprio raggio d’azione. La tecnologia potrà intervenire per correggere eventuali secondi cartellini gialli assegnati in modo palesemente errato e che abbiano portato a un’espulsione. Sarà inoltre possibile verificare episodi di scambio d’identità, qualora l’arbitro abbia sanzionato il giocatore sbagliato. Tra le nuove competenze del VAR rientrano anche i calci d’angolo assegnati in maniera evidente e non corretta, purché la revisione sia immediata. Potranno inoltre essere analizzate eventuali infrazioni commesse dalla squadra attaccante prima della battuta di calci piazzati che abbiano inciso direttamente su gol, rigori o provvedimenti disciplinari. L’obiettivo finale è ridurre gli errori e garantire decisioni sempre più precise nei momenti decisivi delle partite.