Conceicao, urlo Mondiale: il Portogallo piega la Nigeria con un gioiello di Chico! Tris Inghilterra

È subito Chico Conceicao. Il Portogallo supera l'ultimo test amichevole contro la Nigeria grazie alla splendida conclusione di sinistro dell'esterno bianconero, che al 75' mette a segno la rete del definitivo 2-1: di Pedro Neto il vantaggio iniziale (23') a cui ha poi risposto Akor Adams (37') per il momentaneo pareggio. Sorteggiata nel girone K, la selezione di Roberto Martinez prepara ora l'esordio in Coppa del Mondo, dove il 17 giugno affronterà la Repubblica Democratica del Congo all'NRG Stadium di Houston, Texas. A seguire, l'agenda Mondiale mette in programma le sfide contro Uzbekistan (23/06) e Colombia (28/06). Nel mentre, Conceicao festeggia la sua quarta rete in 17 presenze complessive con la nazionale, che ha peraltro sempre vinto in tutte le occasioni in cui l'attaccante classe 2002 è andato a segno. Sono queste la gara contro la Repubblica Ceca a Euro 2024 (2-1), la semifinale di Nations League contro la Germania del 2025 (1-0) e la goleada ai danni dell'Armenia nelle qualificazioni al Mondiale (9-1). Nel suo bilancio con il Portogallo, anche 4 assist.
Tris Inghilterra e Argentina
Test positivi anche per Inghilterra e Argentina. La nazionale dei Tre Leoni, che a sessant'anni dall'ultimo e unico trionfo mondiale si presenta alla competizione con una sorprendente rosa di convocati, si impone per 3-0 sul Costa Rica trascinata dalle reti di Declan Rice (9'), Anthony Gordon (68', rig.) e Ollie Watkins (87'). Ora il debutto nel girone L contro la Croazia: appuntamento mercoledì 17 all'AT&T Stadium di Arlington, Texax.
Con lo stesso risultato, i campioni in carica dell'Argentina, la cui difesa del titolo inizierà il 17 giugno contro l'Ageria all'Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri, superano l'Islanda: decidono l'incontro Valentin Barco (8'), Leo Messi (72', rig.) e Thiago Almada (86'). Fra le altre amichevoli, il Venezuela batte per 2-0 l'Iraq, mentre termina con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Arabia Saudita e Senegal.