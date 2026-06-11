Conceicao, urlo Mondiale: il Portogallo piega la Nigeria con un gioiello di Chico! Tris Inghilterra

È subito Chico Conceicao. Il Portogallo supera l'ultimo test amichevole contro la Nigeria grazie alla splendida conclusione di sinistro dell'esterno bianconero, che al 75' mette a segno la rete del definitivo 2-1: di Pedro Neto il vantaggio iniziale (23') a cui ha poi risposto Akor Adams (37') per il momentaneo pareggio. Sorteggiata nel girone K, la selezione di Roberto Martinez prepara ora l'esordio in Coppa del Mondo, dove il 17 giugno affronterà la Repubblica Democratica del Congo all'NRG Stadium di Houston, Texas. A seguire, l'agenda Mondiale mette in programma le sfide contro Uzbekistan (23/06) e Colombia (28/06). Nel mentre, Conceicao festeggia la sua quarta rete in 17 presenze complessive con la nazionale, che ha peraltro sempre vinto in tutte le occasioni in cui l'attaccante classe 2002 è andato a segno. Sono queste la gara contro la Repubblica Ceca a Euro 2024 (2-1), la semifinale di Nations League contro la Germania del 2025 (1-0) e la goleada ai danni dell'Armenia nelle qualificazioni al Mondiale (9-1). Nel suo bilancio con il Portogallo, anche 4 assist.