Portogallo, Conceicao vola al Mondiale. Da CR7 a Veiga, tutti i convocati di Martinez

Chico Conceicao vola al mondiale. L'attaccante bianconero ha ricevuto la convocazione di Roberto Martinez alla Coppa del Mondo 2026, al via l'11 giugno in Canada, Usa e Messico, dove il Portogallo esordirà contro la Repubblica Democratica del Congo il 17 giugno all'Nrg Stadium di Houston, Texas: prima però, i test contro Cile e Nigeria, in programma rispettivamente il 6 e 10 giugno. Classe 2002, l'esterno bianconero aveva già risposto presente all'appello delle ultime amichevoli disputate contro Messico e Stati Uniti. Con la selezione portoghese, Conceicao vanta inoltre 15 presenze e 3 reti, di cui l'ultima nel 9-1 sull'Armenia del novembre scorso. Tra i 27 del ct spagnolo, ci sono anche gli ex bianconeri Joao Cancelo e Renato Veiga. Ma la convocazione di Martinez da inoltre il via all'ultima partecipazione mondiale dell'ex Juve e Real Cristiano Ronaldo, che ripartirà dalle 22 presenze in Coppa del Mondo che lo rendono tra i giocatori pià presenti nella storia della competizione (22) insieme al capofila Leo Messi (26). Infine, oltre Conceicao, a rappresentare la Serie A c'è il rossonero Rafa Leao.