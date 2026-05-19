Portogallo, Conceicao vola al Mondiale. Da CR7 a Veiga, tutti i convocati di Martinez

Chico Conceicao vola al mondiale. L'attaccante bianconero ha ricevuto la convocazione di Roberto Martinez alla Coppa del Mondo 2026, al via l'11 giugno in Canada, Usa e Messico, dove il Portogallo esordirà contro la Repubblica Democratica del Congo il 17 giugno all'Nrg Stadium di Houston, Texas: prima però, i test contro Cile e Nigeria, in programma rispettivamente il 6 e 10 giugno. Classe 2002, l'esterno bianconero aveva già risposto presente all'appello delle ultime amichevoli disputate contro Messico e Stati Uniti. Con la selezione portoghese, Conceicao vanta inoltre 15 presenze e 3 reti, di cui l'ultima nel 9-1 sull'Armenia del novembre scorso. Tra i 27 del ct spagnolo, ci sono anche gli ex bianconeri Joao Cancelo e Renato Veiga. Ma la convocazione di Martinez da inoltre il via all'ultima partecipazione mondiale dell'ex Juve e Real Cristiano Ronaldo, che ripartirà dalle 22 presenze in Coppa del Mondo che lo rendono tra i giocatori pià presenti nella storia della competizione (22) insieme al capofila Leo Messi (26). Infine, oltre Conceicao, a rappresentare la Serie A c'è il rossonero Rafa Leao.
Portogallo 2026: i 27 di Martinez
Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara).
Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (Fc Barcelona), Nuno Mendes (Psg), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (SL Benfica).
Centrocampisti: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Maiorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).
Attaccanti: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).