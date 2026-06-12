Psg-Aston Villa ad Artan, l’arbitro cacciato

Non sarà un Mondiale, ma sarà comunque una serata storica per lui e per il calcio africano. Omar Artan, l’arbitro somalo designato dalla Fifa per i Mondiali e respinto dagli Stati Uniti all’aeroporto di Miami , dirigerà la finale di Supercoppa Europea del 12 agosto a Salisburgo tra Psg e Aston Villa. Lo ha deciso la Uefa, in accordo con la Confederation Africaine du Football, sua omologa africana. «Artan è un arbitro giovani ma già esperto, che si è distinto ai massimi livelli della Caf - ha spiegato il presidente Uefa, Aleksander Ceferin -. Il calcio è fatto per unire le persone e la Uefa vuole mostrare il suo rispetto per Omar e per le sue straordinarie capacità arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa».

La designazione Uefa

Artan era stato eletto miglior arbitro africano del 2025 e la sua designazione per i Mondiali era stata una naturale conseguenza. La logica però è scomparsa dalla scena sabato scorso, quando Artan è atterrato all’aereoporto di Miami: dopo un colloquio durato undici ore all’ufficio immigrazione e alcune ore trascorse in una cella di detenzione separata, gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti ed è stato costretto a tornare in patria. «Sospetti legami con organizzazioni terroristiche», è stata la motivazione fornita da un portavoce del Dipartimento di Stato. La Somalia è uno dei Paesi sulla lista nera di Donald Trump e si è parlato di una omonimia di Omar Artan con uno dei leader di Al Shebab, organizzazione terroristica somala. «Un fatto spiacevole, ma la Fifa non controlla tutto, ha commentato il presidnete della Federazione Internazionale Gianni Infantino. Acclamato dalla folla al suo ritorno a Mogadiscio, Artan, che aveva rilanciato la propria candidatura per il futuro - «Sarò presente ai prossimi Mondiali» -, ha poi ricevuto ieri la nuova soddisfazione della designazione per la Supercoppa Europea. Soddisfatto anche Patrice Motsepe, presidente Caf: «Un grande onore per Omar Artan e per gli arbitri africani e un eccellente esempio di come il calcio possa aggregare le persone di tutto il mondo».