Thomas Partey, caso Mondiale: il Canada gli nega il visto dopo le accuse di stupro

Thomas Partey il Mondiale potrà giocarlo, ma non tutte le partite, almeno non la prima a Toronto contro il Panama il 17 giugno. Il Canada, infatti, ha negato il visto d'ingresso al centrocampista ghanese che deve rispondere alle accuse di stupro mosse dalla polizia londinese: cinque casi, più uno per violenza sessuale. L'ex Arsenal, ora al Villarreal, potrà giocare le altre due del girone L contro Inghilterra e Croazia, in programma rispettivamente a Boston (23) e a Philadelphia (27). "La Fifa conferma che il giocatore Thomas Partey non potrà viaggiare dal ritiro di Boston della nazionale ghanese al Canada per la prima partita contro Panama, mercoledì 17 giugno, poiché la sua richiesta di visto è stata respinta dal governo canadese".