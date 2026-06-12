Canada-Bosnia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

A Toronto si gioca Canada-Bosnia. Sarebbe stato Canada-Italia se la nazionale azzurra non avesse fallito la qualificazione al terzo Mondiale consecutivo. Il calcio di inizio è fissato alle 21 italiane per la partita inaugurale del girone B, di cui fanno parte anche Qatar e Svizzera, che si sfideranno sabato 13 giugno, sempre alle ore 21, a San Francisco, in pratica all'altra parte del Nord America. Il Canada, uno dei tre Paesi ospitanti dei Mondiali 2026, è alla sua terza apparizione dopo Messico 1986 e Qatar 2022. Nelle sei partite finora disputate nei gironi eliminatori, il Canada non ha però mai vinto. E quindi l'obiettivo del ct statunitense Jesse Marsch è quello di sfatare subito questo tabù e poi guardare alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta, anche puntando sullo juventino Jonathan David, reduce però da una stagione deludente. Non sarà tuttavia facile contro l'esperienza di Edin Dzeko (a proposito di Italia) e compagni.