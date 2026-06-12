Canada-Bosnia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

A Toronto si gioca Canada-Bosnia. Sarebbe stato Canada-Italia se la nazionale azzurra non avesse fallito la qualificazione al terzo Mondiale consecutivo. Il calcio di inizio è fissato alle 21 italiane per la partita inaugurale del girone B, di cui fanno parte anche Qatar e Svizzera, che si sfideranno sabato 13 giugno, sempre alle ore 21, a San Francisco, in pratica all'altra parte del Nord America. Il Canada, uno dei tre Paesi ospitanti dei Mondiali 2026, è alla sua terza apparizione dopo Messico 1986 e Qatar 2022. Nelle sei partite finora disputate nei gironi eliminatori, il Canada non ha però mai vinto. E quindi l'obiettivo del ct statunitense Jesse Marsch è quello di sfatare subito questo tabù e poi guardare alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta, anche puntando sullo juventino Jonathan David, reduce però da una stagione deludente. Non sarà tuttavia facile contro l'esperienza di Edin Dzeko (a proposito di Italia) e compagni.
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Dove vedere Canada-Bosnia: diretta tv e streaming
La partita tra Canada e Bosnia è in programma alle ore 21 e sarà visibile in diretta tv su Dazn e Rai 1. La diretta streaming sarà disponibile anche su RaiPlay.
Canada-Bosna, probabili formazioni
CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Milar; David, Larin. CT: Marsch. A disposizione: StClair, Goodman, Jones, Waterman, Bombito, Davies, Sigur, Choiniere, Shaffelburg, Ahmed, Osorio, Saliba, Nelson, P.David.
BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. CT: Barbarez. A disposizione: Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Celik, Gigovic, Basic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bazdar, Tabakovic, Lukic.