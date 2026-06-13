Brasile-Marocco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

Il Brasile apre il suo cammino ai Mondiali affrontando la sfida più impegnativa della fase a gironi: la partita contro il Marocco, una delle nazionali più ambiziose del torneo. Il calcio di inizio è fissato alla mezzanotte fra sabato 13 e domenica 14 giugno a New York. "Per il Brasile è una novità avere un ct straniero. Il lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo ci mette in una posizione per essere competitivi in questo Mondiale. Siamo pronti per disputare il torneo. Quando saremo in campo saremo concentrati. Il Marocco è un'ottima squadra, ho molto rispetto per loro. Noi faremo il massimo per il nostro pubblico", ha detto l'allenatore della Selecao Carlo Ancelotti, al suo debutto ai Mondiali nei panni di Ct.