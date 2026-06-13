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Brasile-Marocco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

Carlo Ancelotti debutta a New York contro la selezone marocchina: "Pronti per disputare il torneo"
2 min
MondialiBrasileMarocco

Il Brasile apre il suo cammino ai Mondiali affrontando la sfida più impegnativa della fase a gironi: la partita contro il Marocco, una delle nazionali più ambiziose del torneo. Il calcio di inizio è fissato alla mezzanotte fra sabato 13 e domenica 14 giugno a New York. "Per il Brasile è una novità avere un ct straniero. Il lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo ci mette in una posizione per essere competitivi in questo Mondiale. Siamo pronti per disputare il torneo. Quando saremo in campo saremo concentrati. Il Marocco è un'ottima squadra, ho molto rispetto per loro. Noi faremo il massimo per il nostro pubblico", ha detto l'allenatore della Selecao Carlo Ancelotti, al suo debutto ai Mondiali nei panni di Ct.

Segui Brasile-Marocco LIVE sul nostro sito

Dove vedere Brasile-Marocco: diretta tv e streaming

La partita tra Brasile e Marocco sarà visibile in diretta su Dazn e Rai 1. La diretta streaming sarà disponible anche su RaiPlay.

Brasile-Marocco, probabili formazioni

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Paquetà, Casemiro, Guimaraes; Raphinha, Thiago, Vinicius. CT: Ancelotti. A disposizione: Ederson, Weverton, Santos, Rayan, Silva, Ibanez, Douglas Santos, Endrick, Pereira, Fabinho, Luis Henrique, Bremer, Neymar, Cunha, Martinelli.

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Riad, Belammari; Amrabat, El Aynaoui, Brahim, Ounahi, El Khannous; Saibari. CT: Ouahbi. A disposizione: Munir, Tagnaouti, Amaimouni, El Kaabi, Talbi, Rahimi, Sbai, El Mourabet, Halhal, Mazraoui, El Ouahdi, Saadane, Bouaddi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

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