Australia-Turchia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

VANCOUVER (Canada) - Australia-Turchia non è solo una partita del Mondiale. È una verifica. Per la Turchia, tornata sulla scena più grande dopo una lunga assenza, è il primo esame di maturità di una generazione che ha talento, ambizione e un peso enorme sulle spalle. Per il pubblico italiano, però, è soprattutto la partita di Kenan Yildiz e Vincenzo Montella: il ragazzo della Juventus e l’allenatore italiano chiamato a trasformare l’energia turca in una squadra adulta. Contro l’Australia, però, non basterà la suggestione. Tony Popovic ha costruito una squadra dura, ordinata, fisica, abituata a vivere dentro partite strette. I Socceroos non concederanno campo per generosità. Difenderanno con tre centrali, due quinti di grande corsa, centrocampisti pronti al contatto e attaccanti capaci di ripartire. Sarà una partita in cui il talento turco dovrà imparare a respirare in spazi piccoli.
Segui Australia-Turchia in DIRETTA sul nostro sito
Australia-Turchia: diretta tv e streaming
Australia-Turchia, gara valida per il primo turno del Gruppo D dei Mondiali 2026, è in programma alle 6 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Australia-Turchia
AUSTRALIA (3-4-2-1): Ryan, Souttar, Circati, Burgess; Italiano, Irvine, O'Neill, Bos; Irankunda, Leckie; Touré. Ct: Popovic.
A disposizione: Degenek, Geria, Metcalfe, Hrustic, Mabil, Izzo, Devlin, Trewin, Behich, Beach, Volpato, Veluppilay, Okon-Engstler, Herrington, Yengi.
TURCHIA (4-2-3-1): Cakir, Celik, Bardacki, Demiral, Kardioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yildiz, Kokcu, Guler; Yilmaz. Ct: Montella.
A disposizione: Gunok, Soyuncu, Ozcan, Akturkoglu, Gul, Bayindir, Elmali, Kabak, Kahveci, Muldur, Akgun, Ayhan, Aydin, Akaydin, Uzun.
ARBITRO: Valenzuela (Venezuela). ASSISTENTI: Urrego-Moreno (Venezuela). IV UFFICIALE: Ortega (Perù). VAR: Orue (Perù). AVAR: Delfino (Argentina)