Australia-Turchia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

VANCOUVER (Canada) - Australia-Turchia non è solo una partita del Mondiale. È una verifica. Per la Turchia, tornata sulla scena più grande dopo una lunga assenza, è il primo esame di maturità di una generazione che ha talento, ambizione e un peso enorme sulle spalle. Per il pubblico italiano, però, è soprattutto la partita di Kenan Yildiz e Vincenzo Montella: il ragazzo della Juventus e l’allenatore italiano chiamato a trasformare l’energia turca in una squadra adulta. Contro l’Australia, però, non basterà la suggestione. Tony Popovic ha costruito una squadra dura, ordinata, fisica, abituata a vivere dentro partite strette. I Socceroos non concederanno campo per generosità. Difenderanno con tre centrali, due quinti di grande corsa, centrocampisti pronti al contatto e attaccanti capaci di ripartire. Sarà una partita in cui il talento turco dovrà imparare a respirare in spazi piccoli.