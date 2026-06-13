Inghilterra, contrattempo insolito: furto del materiale tecnico a Kansas City

Il Mondiale è iniziato con diverse emozioni: le cerimonie di apertura tra Stati Uniti, Messico e Canada, ma anche già diversi gol e situazioni da rendere la competizione unica per certi aspetti . Una vetrina a livello globale che pone l'accetto non soltanto sul campo ma anche, purtroppo, per ciò che avviene fuori. Tralasciando le situazioni politiche, scomode soprattutto quando si parla di eventi sportivi, ci sono anche altri casi che stanno facendo parlare: dall'arbitro somalo rimandato a casa oppure dal visto negato di Partey col Ghana , situazioni poco piacevoli che rendono il torneo particolare. Ma insolito è anche quello che è avvenuto all' Inghilterra . La selezione guidata da Thomas Tuchel , infatti, si è ritrovata a fare i conti con la scomparsa di parte del materiale tecnico destinato alla squadra. Il problema è emerso al momento dell'arrivo della spedizione a Kansas City, sede del ritiro inglese. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità locali e della Football Association, che hanno avviato le verifiche necessarie per chiarire l'accaduto. Nonostante il contrattempo, la nazionale britannica continua la preparazione in vista dell'esordio nel torneo.

Furto di materiale tecnico: cosa è successo

Secondo quanto riferito dalla BBC, la nazionale inglese sarebbe stata vittima di un furto che ha coinvolto parte dell'equipaggiamento destinato alla squadra. L'episodio è stato scoperto all'arrivo della spedizione a Kansas City, quando alcuni colli risultavano mancanti. Tra gli oggetti sottratti figurerebbero scarpini da gioco, palloni e altri strumenti utilizzati quotidianamente durante allenamenti e partite. La Football Association si è immediatamente attivata per ricostruire l'esatta entità del danno e verificare quali materiali siano stati effettivamente rubati.

Nel frattempo, la polizia di Kansas City ha confermato l'apertura di un'indagine: "Stiamo indagando su un possibile furto di attrezzature da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City con oggetti mancanti. L'indagine è in corso". Gli investigatori avrebbero già effettuato due arresti collegati alla vicenda. Resta ora da stabilire il valore complessivo del bottino e l'impatto che il furto potrebbe avere sulla preparazione della squadra. L'Inghilterra farà il proprio debutto mercoledì 17 giugno alle ore 22 italiane contro la Croazia, in un girone completato anche da Ghana e Panama.