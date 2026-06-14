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Germania-Curacao: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

La selezione di Nagelsmann contende ai Los Azules i primi 3 punti del girone E
2 min
GermaniaCuraçaoMondiali 2026

La Germania torna in campo al Mondiale per la prima giornata del girone E. I 4 volte campioni del mondo, chiamati a riscattare le deludenti prestazione di Qatar 2022 e Russia 20218, dove in entrambe le occasioni non sono andati oltre la fase a gironi, affrontano la nazionale di Curaçao, al suo debutto assoluto in Coppa del Mondo. Il calendario vede poi la selezione di Nagelsmann affrontare la Costa d'Avorio al Bmo Field di Toronto, Canada, mentre i Los Azules di Advocaat saranno impegnati contro l'Ecuador all'Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri: entrambi gli appuntamenti in programma il 20 giugno rispettivamente alle ore 16 e 19. 

Germania-Curacao: dove vederla

L'incontro tra le selezioni di Nagelsmann e Advocaat è in programma alle ore 19 di domenica 14 giugno presso l'Nrg Stadium di Houston, Texas. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn. 

Segui Germania-Curacao sul nostro sito

Germania-Curacao: le probabili formazioni

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann.

A disposizione:  Baumann, Rudiger, Anton, Goretzka, Leweling, Woltemade, Gross, Beier, Stiller, Amiri, Raum, Thiaw, Ouédraogo, Undav, Nubel.

CURACAO (5-4-1): Room; Floranus, Gaari, Obispo, Bazoer, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia. Ct: Advocaat.

A disposizione: Bodak, Brenet, Van Eijma, Sambo, Felida, Martha, Noslin, Roemeratoe, Antonisse, Gorré, Hansen, Kastaneer, Kuwas, Margaritha, Doornbusch.

Arbitro: Jalal Jayed (Marocco); Assistenti: Brinisi-Akarkad (Marocco); Quarto ufficiale: Tom (Sud Africa); Var: Siwela (Sud Africa).

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