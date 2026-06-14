Germania-Curacao: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

La Germania torna in campo al Mondiale per la prima giornata del girone E. I 4 volte campioni del mondo, chiamati a riscattare le deludenti prestazione di Qatar 2022 e Russia 20218, dove in entrambe le occasioni non sono andati oltre la fase a gironi, affrontano la nazionale di Curaçao, al suo debutto assoluto in Coppa del Mondo. Il calendario vede poi la selezione di Nagelsmann affrontare la Costa d'Avorio al Bmo Field di Toronto, Canada, mentre i Los Azules di Advocaat saranno impegnati contro l'Ecuador all'Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri: entrambi gli appuntamenti in programma il 20 giugno rispettivamente alle ore 16 e 19.