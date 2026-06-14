Olanda-Giappone: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

Olanda-Giappone mette di fronte le due formazioni sulla carta favorite del Gruppo F, del quale fanno parte anche Svezia e Tunisia. Gli Oranje affrontano una selezione giapponese in gran forma (ma priva del capitano Wataru Endo), reduce da cinque vittorie consecutive senza subire gol, impreziosite dai successi su Inghilterra e Scozia. I 'Samurai Blue' hanno perso una sola delle 16 partite disputate nelle qualificazioni, segnando 54 gol e subendone appena tre. Si gioca a Dallas (ore 22 italiane). L'Olanda non ha mai perso contro il Giappone nei tre precedenti, ma la nazionale del ct Hajime Moriyasu - la più in alto delle asiatiche nel ranking Fifa, al 18mo posto - é un temibile mix di tecnica e velocità. Dalla loro gli olandesi di Ronald Koeman hanno la maggiore esperienza internazionale.
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Dove vedere Olanda-Giappone: diretta tv e streaming
La partita tra Olanda e Giappone è in programma alle ore 22 italiane a Dallas e sarà visibile in diretta su Rai1 e Dazn. La diretta streaming sarà disponibile anche su RaiPlay.
Olanda-Giappone, probabili formazioni
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Van Hecke, van Dijk, Aké, Dumfries; F. De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Depay, Gakpo. Ct: Koeman. A disposizione: Flekken, Roefs, Geertruida, Hato, Van de Ven, De Roon, Til, Q. Timber, Wieffer, Malen, Brobbey, Weghorst, Kluivert, N. Lang, Koopmeiners.
GIAPPONE (3-4-3): Z. Suzuki; T. Watanabe, Itakura, Taniguchi; Doan, Kamada, Ao Tanaka, Sugawara; Ueda, Kubo, J. Ito. Ct: Moriyasu. A disposizione: Osako, Hayakawa, Nagatomo, H. Ito, Tomiyasu, Seko, J. Suzuki, Y. Suzuki, Sano, Nakamura, Maeda, Ogawa, Machino, Goto, Sano, Shiogai.