Olanda-Giappone: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

Olanda-Giappone mette di fronte le due formazioni sulla carta favorite del Gruppo F, del quale fanno parte anche Svezia e Tunisia. Gli Oranje affrontano una selezione giapponese in gran forma (ma priva del capitano Wataru Endo), reduce da cinque vittorie consecutive senza subire gol, impreziosite dai successi su Inghilterra e Scozia. I 'Samurai Blue' hanno perso una sola delle 16 partite disputate nelle qualificazioni, segnando 54 gol e subendone appena tre. Si gioca a Dallas (ore 22 italiane). L'Olanda non ha mai perso contro il Giappone nei tre precedenti, ma la nazionale del ct Hajime Moriyasu - la più in alto delle asiatiche nel ranking Fifa, al 18mo posto - é un temibile mix di tecnica e velocità. Dalla loro gli olandesi di Ronald Koeman hanno la maggiore esperienza internazionale.