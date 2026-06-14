Costa d'Avorio-Ecuador: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale

Costa d'Avorio ed Ecuador scendono in campo in Coppa del Mondo per contendersi la prima giornata del girone E. La selezione di Emerse Faé torna al Mondiale dopo le mancate qualificazione in Qatar 2022 e Russia 2018. A contenderle i primi 3 punti del girone condiviso con Germania e Curacao - impegnate a Houston, Texas - è ora la Tricolore di Sebastian Beccacece, che all'ultima partecipazione mondiale non è andata oltre la fase a gironi. Questi invece i prossimi impegni in agenda: Costa d'Avorio-Germania (Toronto, 20 giugno), Ecuador-Curacao (Kansas City, 20 giugno).