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Belgio-Egitto: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

I "Diavoli Rossi" di Rudi Garcia, con tanta Serie A presente nella rosa, cominciano il loro Mondiale sfidando subito Salah
3 min
BelgioEgitto
Belgio-Egitto: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale © Getty Images

SEATTLE (Stati Uniti) - Fa caldo, caldissimo a Seattle, dove sono previsti 34 gradi alle 12 locali per la sfida tra Belgio ed Egitto. Lo scenario sarà il Lumen Field, per la prima volta sede di uno scontro di questa competizione, dove pare che fino a oggi non si fossero mai registrate temperature così torride in questo periodo dell’anno. Una prova di fuoco in tutti i sensi per Kevin De Bruyne e compagni, che di fronte dovranno misurarsi con una delle squadre africane con più tradizione in assoluto. Riflettori puntati sul giocatore del Napoli,  il principale alfiere della grande generazione calcistica del Belgio inizia quella che con ogni probabilità sarà la sua ultima avventura mondiale: "Sono stato fuori per 4-5 mesi, ma viste le circostanze è stata comunque un’esperienza positiva. Mi ha anche permesso di imparare qualcosa di nuovo. Ho lavorato duramente per essere pronto. Certo, il mio corpo mi dà qualche segnale in più rispetto a prima, ma mi sento bene. Le ultime settimane sono state positive e voglio continuare su questa strada". Di fronte, ci sarà l’inossidabile Mo Salah e il rampante Marmoush, con il quale KDB ha condiviso dei mesi al Manchester City

Belgio-Egitto quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Belgio-Egitto Tuttosport.com

Dove vedere Belgio-Egitto streaming e diretta tv

Belgio-Egitto, gara valida per la prima giornata del Gruppo G dei Mondiali 2026 e in programma questa sera alle 21:00 al Lumen Field di Seattle e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Belgio-Egitto

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Debast, Theate, Castagne; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Allenatore: Rudi Garcia
A disposizione: Lammens, Penders, Machele, De Cuyper, De Winter, Witsel, Raskin, Lukebakio, Vanaken, Saelemakers, Ngoy, Seys, Moreira, Fernandez-Pardo, Lukaku. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. 

EGITTO (3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmonem, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Marmous, Salah. Allenatore: Hassan
A disposizione: Soliman, Schobeir, M. Alaa, Hossam, Trezeguet, Abdelkarim, Zico, Saber, T. Alaa, Zizo, Donga, Fathy, Adel, Kaez. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno 

Arbitro: Abatti (Brasile). Assistenti: Manis e Alves (Brasile). IV uomo: Ortega (Perù). Var: Soto (Venezuela). Avar: Gonzalez (Uruguay) e Del Cerro Grande (Spagna)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

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