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Iran-Nuova Zelanda: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Dopo le tensioni che hanno caratterizzato la vigilia del torneo iridato, Taremi e compagni fanno il loro esordio contro gli All Whites
4 min
IranNuova ZelandaMondiali 2026
Iran-Nuova Zelanda: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© APS

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - Dopo le tensioni per la guerra con gli Usa e le diatribe per visti e bandiere che hanno messo in dubbio la partecipazione dell'Iran ai Mondiali 2026, ora è tempo di pensare al campo e al match d'esordio contro la Nuova Zelanda in programma alle 3 di notte italiane a Los Angeles. I riflettori saranno inevitabilmente puntati su quanti accadrà prima, durante e dopo il match all'esterno dell'impianto e sugli spalti. Taremi e compagni, però, vogliono mettere a tacere ogni polemica e iniziare il torneo iridato con una vittoria. Dall'altro lato del campo c'è infatti la nazionale qualificata con il ranking peggiore che, però, può contare sull'esperienza di Chris Wood, capitano degli All Whites e attaccante del Nottingham Forest che a dicembre compirà 35 anni ma che a suon di gol ha trascinato la propria selezione al Mondiale. 

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Iran-Nuova Zelanda: diretta tv e streaming

Iran-Nuova Zelanda, gara valida per il primo turno del Girone G dei Mondiali 2026, è in programma al Los Angeles Stadium di Los Angeles e sarà visibile in esclusuva in diretta su Dazn. 

 

 

Le probabili formazioni di Iran-Nuova Zelanda

IRAN (4-1-4-1): Beiranvand; Yousefi, Khalilzadeh, Nemati, Mahammadi; Ghorbani; Jahanbakhsh, Ezatolahi, Ghoddos, Mohebbi; Taremi. Ct: Ghalenoei. 

A disposizione: Niazmand, Hosseini, Hardang, Hajisafi, Kanani, Rezaeian, Iri, Cheshmi, Torabi, Razaghinia, Ghayedi, Alipour, Hosseinzadeh, Moghanloo, Dargahi. 

 

 

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Surman, Cacace; Stamenic, Bell; Just, Singh, Old; Wood. Ct: Bazeley. 

A disposizione: Paulsen, Woud, De Vries, Boxall, Pijnaker, Elliot, Smith, Garbett, Rufer, McCowatt, Thomas, Bayliss, Barbarouses, Wayne, Randall. 

ARBITRO: Ramos (Messico). ASSISTENTI: Morin-Bisguerra (Messico). IV UFFICIALE: Aranda (Giappone). VAR: Miranda (Messico). ASS. VAR: San (Svizzera)-Dankert (Germania). 

 

 

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