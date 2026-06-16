Francia-Senegal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

NEW YORK (Stati Uniti) - Di quella notte asiatica in cui il Senegal sorprese la Francia le memorie dei tifosi dei Bleus sono ancora incrostate, sebbene il tempo passato sia tantissimo. Quella sconfitta nel debutto di Mondiale 2022 fece rumore nel paese che allora vantava per la prima volta lo status di campione in carica. Un rumore che poi divenne un baccano assordante dopo l'eliminazione al primo turno della squadra allenata da Roger Lemerre, incapace di segnare almeno una rete in tre partite nonostante un attacco composto da gente come Thierry Henry, David Trezeguet, Sylvain Wiltord e Djibril Cissé. Oggi, con un altro arsenale offensivo di prim'ordine, la nazionale transalpina sfida di nuovo al debutto un Senegal voglioso di farle lo scherzetto. Sia perché da ex colonia vive sempre con il dente avvelenato, sia perché dopo essere stata protagonista in Coppa d'Africa - al netto dell'ufficialità o meno del titolo di campione - vuole continuare a stupire. Deschamps ha voluto mettersi il passato alle spalle: "È una partita che fa parte della storia, ma la maggior parte dei miei giocatori non era nemmeno nata nel 2002. Non c'è nessuna vendetta in ballo, sono passati 24 anni. C'è un nuovo capitolo da scrivere. Faremo tutto il possibile per assicurarci che il risultato sia a nostro favore questa volta".