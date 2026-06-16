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Francia-Senegal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

I vice-campioni del Mondo fanno il loro debutto contro uno spauracchio del passato: nel 2002 i Leoni rovinarono la prima dei galletti
3 min
FranciaSenegal
Francia-Senegal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale © Getty Images

NEW YORK (Stati Uniti) - Di quella notte asiatica in cui il Senegal sorprese la Francia le memorie dei tifosi dei Bleus sono ancora incrostate, sebbene il tempo passato sia tantissimo. Quella sconfitta nel debutto di Mondiale 2022 fece rumore nel paese che allora vantava per la prima volta lo status di campione in carica. Un rumore che poi divenne un baccano assordante dopo l'eliminazione al primo turno della squadra allenata da Roger Lemerre, incapace di segnare almeno una rete in tre partite nonostante un attacco composto da gente come Thierry Henry, David Trezeguet, Sylvain Wiltord e Djibril Cissé. Oggi, con un altro arsenale offensivo di prim'ordine, la nazionale transalpina sfida di nuovo al debutto un Senegal voglioso di farle lo scherzetto. Sia perché da ex colonia vive sempre con il dente avvelenato, sia perché dopo essere stata protagonista in Coppa d'Africa - al netto dell'ufficialità o meno del titolo di campione - vuole continuare a stupire. Deschamps ha voluto mettersi il passato alle spalle: "È una partita che fa parte della storia, ma la maggior parte dei miei giocatori non era nemmeno nata nel 2002. Non c'è nessuna vendetta in ballo, sono passati 24 anni. C'è un nuovo capitolo da scrivere. Faremo tutto il possibile per assicurarci che il risultato sia a nostro favore questa volta".

Arabia Francia-Senegal quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Francia-Senegal Tuttosport.com

Dove vedere Francia-Senegal streaming e diretta tv

Francia-Senegal, gara valida per la prima giornata del Gruppo I dei Mondiali 2026 e in programma questa sera alle 21:00 al MetLife Stadium di New York e sarà visibile in chiaro su Rai1 ed in streaming su Dazn e RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Francia-Senegal

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. Allenatore: Deschamps
A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Digne, Konaté, Lucas Hernandez, Koné, Lacroix, Kanté, Zaïre-Emery; Barcola, Mateta, Cherki, Akliouche. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. 

SENEGAL (4-3-3): E.Mendy; A.Mendy, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; P.M Sarr, Gueye, Camara, I.Sarr, Jackson, Mané. Allenatore: Thiaw
A disposizione: Y. Diouf, Diaw, M.Sarr, Seck, Jakobs, Ismala, Cherif, Ndiaye, Diatta, G.Gueye, Ciss, A.Mendy, Diarra, Diao, Dieng, Mbaye. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno 

Arbitro: Faghani (Australia/Iran). Assistenti: Lakrindis e Lindsay (Australia). IV uomo: Scharer (Svizzera). Var: Alshehri (Arabia Saudita). Avar: Villareal (USA) e Guzman (Nicaragua)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

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