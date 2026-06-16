Austria-Giordania: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - La nazionale guidata da Ralf Rangnick torna a partecipare al Mondiale dopo ben 28 anni; a Francia '98 dopo due pareggi per 1-1 contro Camerun e Cile, ecco che la sconfitta per 2-1 contro l’Italia sancì l’eliminazione della rappresentativa allora guidata dall’ex Inter e Roma Herbert Prohaska (in un torneo a suo modo storico, dato che le 3 reti segnate dall’Austria vennero tutte siglate oltre il 90'). Il "Das Team", dopo aver centrato l’obiettivo della rassegna globale arrivando davanti alla Bosnia nel proprio girone, vuole quantomeno regalarsi la soddisfazione di superare la fase iniziale. L’avvicinamento alla competizione è stato anche caratterizzato dall’interesse del Milan per il ct Rangnick, che solo dopo aver risposto picche ai rossoneri, ha rinnovato il proprio contratto con la nazionale - nuova scadenza nel 2028 - e si è potuto così concentrare al 100% sull’imminente manifestazione. La Giordania rappresenta al meglio il concetto di organizzazione e di abnegazione, dato che non potendo contare su individualità clamorose – tra l’altro Al-Naimat, uno degli uomini simbolo del team, è out per un grave infortunio, stesso discorso per un elemento prezioso come Bani Odeh – punterà soprattutto sul collettivo, sperando allo stesso tempo che Mousa Al-Tamari, fantasista del Rennes e della nazionale, soprannominato ad Amman il “Messi di Giordania”, possa tirare fuori dal cilindro una giocata da categoria superiore.
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Austria-Giordania, gara valida per la prima giornata del Gruppo J dei Mondiali 2026 e in programma questa notte alle 6:00 al Levi’s Stadium di San Francisco e sarà visibile in streaming su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Austria-Giordania
AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Laimer, Lienhart, Danso, Alaba; Schlager, Seiwald; Schmid, Gregortitsch, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Rangnick
A disposizione: Wiegele, Pentz, Affengruber, Posch, Mwene, Prass, Friedl, Svoboda, Grillitsch, Chukwuemeka, Ljubicic, Wimmer, Wanner, Schopf, Kalajdzic. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.
GIORDANIA (3-4-3): Abulaila; Al-Arab, Obaid, Nasib; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Tamari, Olwan, Al-Fakhouri. Allenatore: Sellami
A disposizione: Ateyah, Al-Fakhouri, Abu Hasheesh, Abu Dahab, Abu Al-Nadi, Abu Ghoush, Al-Rosan, Badawi, Jamous, Ayed, Sadeh, Al Daoud, Abu Zrayq, Al-Mardi, Azaizeh. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno
Arbitro: Beida (Mauritania). Assistenti: Santos (Angola) e Noupue (Camerun). IV uomo: Nation (Giamaica). Var: Ashour (Egitto). Avar: Gallo (Colombia) e Toski (Brasile)