Inghilterra-Croazia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

L'Inghilterra torna in campo al Mondiale 60 anni dopo il primo e unico trionfo della sua storia. All'At&t Stadium di Arlington, Texas, la selezione di Tuchel - le cui convocazioni hanno sollevato più d'una perplessità - ritrova la Croazia di Dalic e dell'eterno Modric (41 anni a settembre), alla sua 199ª presenza con la nazionale e in passato mattatore dei Tre Leoni. La prossima giornata del girone L, Inghilterra e Croazia - il cui ultimo precedente in Coppa del Mondo rimanda alla semifinale di Russia 2018 vinta dagli scaccati per 2-1 - saranno impegnate rispettivamente contro Ghana (Foxborough, Massachusetts, Usa) e Panama (Toronto, Canada): entrambi gli appuntamenti in programma il 23 giugno.
Inghilterra-Croazia: dove vederla
L'incontro tra le selezioni di Tuchel e Dalic è in programma alle ore 22 di mercoledì 17 giugno. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Dazn.
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Inghilterra-Croazia: le probabili formazioni
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.
A disposizione: Henderson, Trafford, Konsa, Burn, Spence, Quansah, J. Henderson, Mainoo, Rogers, Eze, Rashford, Watkins, Madueke, Toney.
CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Kovacic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir. Ct: Dalic.
A disposizione: Pandur, Kotarski, Pongracic, Caleta–Car, Erlic, Moro, Vlasic, Baturina, P. Sucic, Jakic, Fruk, L. Sucic, Budimir, Matanovic, Musa.
Arbitro: Turpin (Francia); Assistenti: Danos-Pages (Francia); Quarto ufficiale: Garcia (Messico); Var: Brisard (Francia); Ass. Var: Delajod (Francia).