Inghilterra-Croazia: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

L'Inghilterra torna in campo al Mondiale 60 anni dopo il primo e unico trionfo della sua storia. All'At&t Stadium di Arlington, Texas, la selezione di Tuchel - le cui convocazioni hanno sollevato più d'una perplessità - ritrova la Croazia di Dalic e dell'eterno Modric (41 anni a settembre), alla sua 199ª presenza con la nazionale e in passato mattatore dei Tre Leoni. La prossima giornata del girone L, Inghilterra e Croazia - il cui ultimo precedente in Coppa del Mondo rimanda alla semifinale di Russia 2018 vinta dagli scaccati per 2-1 - saranno impegnate rispettivamente contro Ghana (Foxborough, Massachusetts, Usa) e Panama (Toronto, Canada): entrambi gli appuntamenti in programma il 23 giugno.