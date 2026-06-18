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Colombia, tris all'Uzbekistan di Cannavaro e primo posto nel girone

La Tricolor inizia il suo Mondiale con una netta vittoria per 3-1 grazie alle reti di Munoz, Diaz e Campaz
2 min
ColombiaUzbekistanCannavero
Colombia, tris all'Uzbekistan di Cannavaro e primo posto nel girone© EPA

CITTÀ DEL MESSICO (Messico) - La Colombia torna al Mondiale con una vittoria, battendo l'Uzbekistan esordiente per 3-1 nella prima giornata del girone K. Gli uomini di Nestor Lorenzo, assenti a Qatar 2022, si impongono grazie alle reti di Munoz, Diaz e Campaz, volando al comando del gruppo in solitaria, complice il pareggio tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Di Fayzullaev la prima, storica rete uzbeka in un Mondiale, inutile però a evitare la sconfitta della squadra allenata da Fabio Cannavaro.

La partita

Il primo tentativo colombiano è una conclusione da fuori di Arias al 17': palla sull'esterno della rete. Al 32' Luis Diaz riceve in area spostato sulla sinistra, tenta il mancino incrociato colpendo in pieno il palo a Yusupov battuto. Il gol è nell'aria e arriva al 40': Diaz dai 30 metri lancia alle spalle della difesa uzbeka per il taglio di Munoz, bravissimo a inserirsi e scavalcare Yusupov con un tocco al volo. La Colombia rimane in avanti nel finale di primo tempo, senza però creare veri pericoli.Si va all'intervallo sul risultato di 0-1. Partono meno spediti i sudamericani nella ripresa, e l'Uzbekistan ne approfitta per mantenersi più alto rispetto alla prima frazione. Al 61' arriva il pari della squadra di Cannavaro. Cross di Khamdamov, entrato benissimo a inizio ripresa, per Shomurodov che calcia al volo; Vargas respinge male, favorendo la ribattuta di Fayzullaev. 1-1. Reazione immediata della Colombia, svegliata dal gol preso. Al 65' Puerta recupera palla sulla trequarti e avanza centralmente fino al limite, prima di servire Luis Diaz che, dopo l'assist, si regala anche la rete del 2-1. L'Uzbekistan ci crede fino all'ultimo, ma nel recupero il neo entrato Campaz chiude ogni discorso con un colpo di testa che vale il 3-1, prima della traversa di Karimov che sfiora soltanto il 3-2. All'Azteca vince la Colombia.

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