Svizzera-Bosnia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

INGLEWOOD (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle ore 21, al SoFi Stadium di Inglewood, Svizzera e Bosnia si affrontano nel secondo turno del Gruppo B dei Mondiali 2026. Perfetto equilibrio dopo la gara d'esordio, con tutte le formazioni a quota uno. La selezione di Yakin, infatti, non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro il Qatar: avanti con Embolo, si è fatta riprendere al 94' con l'autorete di Muheim. Lo stesso risultato è maturato anche tra i giustizieri dell'Italia e il Canada: avanti con Lukic a metà della prima frazione di gioco, i ragazzi di Barbarez hanno subito al 78' il gol del pareggio firmato da Larin. Tutto può dunque ancora succedere e ogni punto può essere decisivo per cercare di strappare il pass per il turno successivo.