Svizzera-Bosnia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

INGLEWOOD (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle ore 21, al SoFi Stadium di Inglewood, Svizzera e Bosnia si affrontano nel secondo turno del Gruppo B dei Mondiali 2026. Perfetto equilibrio dopo la gara d'esordio, con tutte le formazioni a quota uno. La selezione di Yakin, infatti, non è riuscita ad andare oltre l'1-1 contro il Qatar: avanti con Embolo, si è fatta riprendere al 94' con l'autorete di Muheim. Lo stesso risultato è maturato anche tra i giustizieri dell'Italia e il Canada: avanti con Lukic a metà della prima frazione di gioco, i ragazzi di Barbarez hanno subito al 78' il gol del pareggio firmato da Larin. Tutto può dunque ancora succedere e ogni punto può essere decisivo per cercare di strappare il pass per il turno successivo.
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Svizzera-Bosnia: diretta tv e streaming
Svizzera-Bosnia, gara valida per il secondo turno del Gruppo B dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 21 al SoFi Stadium di Inglewood e sarà visibile in diretta su Dazn e Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni di Svizzera-Bosnia
SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Vargas, Embolo. Ct: Yakin.
A disposizione: Movog, Keller, Muheim, Comert, Amenada, Jaquez, Zakaria, Manzambi, Jashari, Sow, Fassnacht, Rieder, Okator, Amdouni, Itten.
BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Hadzikadunic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Lukic. Ct: Barbarez.
A disposizione: Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Katic, Radeljic, Malic, Gigovic, Sunjic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Alajbegovic, Barzdar, Dzeko, Tabakovic, Gigovic.
ARBITRO: Pinheiro (Portogallo). ASSISTENTI: Maia-Jesus (Portogallo). IV UFFICIALE: Araki (Giappone). VAR: Mihara (Giappone).