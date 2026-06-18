Repubblica Ceca ancora a secco di vittorie, col Sudafrica arriva la beffa nel finale: 1-1 ad Atlanta

Repubblica Ceca e Sudafrica si dividono la posta in palia ad Atlanta: termina 1-1 il match andato in scena al Mercedes-Benz Stadium. Ad aprire le marcature ci hanno pensato i padroni di casa, con il centrocampista Sadilek che al 6' di gioco ha portato in vantaggio i suoi. Un vantaggio che gli uomini di Koubek hanno tenuto vivo fino all'83', minuto in cui la nazionale sudafricana ha guadagnato e poi trasformato un calcio di rigore con Mokoena. Entrambe le nazionali mettono una pezza alle sconfitte rimediate alla prima giornata: la Repubblica Ceca è uscita sconfitta dal match contro la Corea del Sud col punteggio di 2-1, mentre il Sudafrica ha aperto quest'edizione dei Mondiali contro il Messico, match dal quale ha rimediato un brutto 2-0.