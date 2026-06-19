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David show, tripletta al Qatar! Il Canada ne fa 6 ma perde Kone: infortunio tremendo

Dopo il pareggio all'esordio, i padroni di casa raccolgono i primi 3 punti del girone B. Ma a rovinare la festa è il trasporto d'urgenza in ospedale del centrocampista del Sassuolo
2 min
Canada Mondiali 2026Qatar

Gioia e lacrime per il Canada, che alla seconda giornata del Girone B travolge il Qatar per 6-0 e si accomoda in testa al gruppo davanti alla Svizzera, uscita a sua volta vincitrice dal confronto con la Bosnia per 4-1. Nella goleada dei Canucks c'è spazio anche per un ritrovato David, che lascia il Bc Place di Vancouver con una tripletta (29', 45'+3', 92'). Di Larin (16'), Saliba (64') e Manai (aut., 75') le altre reti. Ma a rovinare la festa dei padroni di casa è il tremendo infortunio del centrocampista in forza al Sassuolo Koné, che nel secondo tempo è stato portato via dal campo in barella e trasportato d'urgenza in ospedale dopo un durissimo scontro con Madipo - poi espulso - a cui sono seguiti attimi di grande paura. Stando a quanto suggeriscono dalle immagini, si sospetta una grave frattura alla gamba che sabota anche le eventuali trattative di mercato per uno dei profili più richiesti. A lui la squadra ha dedicato il gol del momentaneo 4-0 mostrando la sua maglia al pubblico di Vancouver.

L'agenda del Canada

La terza e ultima giornata del girone vedrà gli uomini di Marsch tornare in campo a Vancouver, dove il 24 giugno ospiterà la Svizzera di Yakin e punterà a chiudere in testa al gruppo. Lo stesso giorno, Bosnia e Qatar si affronteranno al Lumen Field di Seattle Washington.

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