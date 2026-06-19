Turchia-Paraguay: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

VANCOUVER (Canada) - La Turchia di Yildiz e Vincenzo Montella necessita di una vittoria. Il match con il Paraguay è un crocevia fondamentale ai Mondiali, dopo la sconfitta rimediata all'esordio contro l'Australia per 2-0. Ad affrontare la nazionale turca sarà il Paraguay, reduce dalla roboante sconfitta contro gli Stati Uniti di McKennie e Pulisic per 4-1. Entrambe le compagini sono quindi costrette alla vittoria, per cercare di restare aggrappate alle speranze di qualificazione. Non è sceso in campo dal primo minuto il numero 10 della Juventus Yildiz alla prima giornata, ma le carte in tavola potrebbero cambiare nel match in programma stanotte.