Turchia-Paraguay: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

VANCOUVER (Canada) - La Turchia di Yildiz e Vincenzo Montella necessita di una vittoria. Il match con il Paraguay è un crocevia fondamentale ai Mondiali, dopo la sconfitta rimediata all'esordio contro l'Australia per 2-0. Ad affrontare la nazionale turca sarà il Paraguay, reduce dalla roboante sconfitta contro gli Stati Uniti di McKennie e Pulisic per 4-1. Entrambe le compagini sono quindi costrette alla vittoria, per cercare di restare aggrappate alle speranze di qualificazione. Non è sceso in campo dal primo minuto il numero 10 della Juventus Yildiz alla prima giornata, ma le carte in tavola potrebbero cambiare nel match in programma stanotte.
SEGUI TURCHIA-PARAGUAY IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Turchia-Paraguay: diretta tv e streaming
La gara tra Turchia e Paraguay, valevole per la seconda giornata del Gruppo D, è in programma questa notte alle 5 italiane. Il match sarà visibile in diretta su Dazn.
Turchia-Paraguay: probabili formazioni
TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Kokcu, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct: Montella. A disposizione: Gunok, Soyuncu, Ozcan, Gul, Yilmaz, Bayindir, Elmali, Kabak, Kahveci, Muldur, Akgun, Ayhan, Aydin, Akaydin, Uzun. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Akgun.
PARAGUAY (4-2-3-1): Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Maidana; Bobadilla, Cubas; Diego Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria. Ct: Alfaro. A disposizione: Fernandez, Velazquez, Balbuena, Alonso, Sosa, Mauricio, Canale, Romero Gamarra, Arce, Ojeda, Avalos, Olveira, Galarza, Pitta. Indisponibili: Caballero. Squalificati: nessuno. Diffidati: Alonso, Almiron, Caceres, D.Gomez, Sanabria.
ARBITRO: Barton Cisneros (El Salvador). ASSISTENTI: Moran (El Salvador) - Pupiro (Nicaragua). QUARTO UFFICIALE: Nation (Giamaica). VAR: Dickerson (Stati Uniti). AVAR: Di Bello (Italia)-Dankert (Germania)