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Saibari trascina il Marocco, Scozia ko: esulta anche il Bayern Monaco

I Leoni dell'Atlante superano la selezione di Clarke all'incontro valido per la seconda giornata del girone C: decide l'incontro il prossimo centrocampista del Bayern
1 min
ScoziaMondiali 2026Marocco

Prima gioia mondiale per il Marocco, che al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, supera di misura la Scozia alla seconda giornata del girone C. A decidere è il risultato Ismael Saibari, già andato a segno nella gara d'esordio contro il Brasile terminata 1-1. La classifica vedere ora le selezioni di Mohamed Ouahbi e Carlo Ancelotti appaiate in testa con 4 punti e una differenza reti favorevole alla Selecao, che nell'altro incontro di giornata ha sconfitto Haiti per 3-0. 

L'agenda di Marocco e Brasile

L'ultimo appuntamento del girone C in programma mercoledì 24 giugno vedrà Brasile e Marocco impegnate rispettivamente contro Scozia e Haiti. Gli uomini di Ancelotti scenderanno in campo all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida, mentre la selezione di Ouahbi è attesa al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia.

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