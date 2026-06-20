Saibari trascina il Marocco, Scozia ko: esulta anche il Bayern Monaco

Prima gioia mondiale per il Marocco, che al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, supera di misura la Scozia alla seconda giornata del girone C. A decidere è il risultato Ismael Saibari, già andato a segno nella gara d'esordio contro il Brasile terminata 1-1. La classifica vedere ora le selezioni di Mohamed Ouahbi e Carlo Ancelotti appaiate in testa con 4 punti e una differenza reti favorevole alla Selecao, che nell'altro incontro di giornata ha sconfitto Haiti per 3-0.
L'agenda di Marocco e Brasile
L'ultimo appuntamento del girone C in programma mercoledì 24 giugno vedrà Brasile e Marocco impegnate rispettivamente contro Scozia e Haiti. Gli uomini di Ancelotti scenderanno in campo all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, Florida, mentre la selezione di Ouahbi è attesa al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia.