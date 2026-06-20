Saibari trascina il Marocco, Scozia ko: esulta anche il Bayern Monaco

Prima gioia mondiale per il Marocco, che al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, supera di misura la Scozia alla seconda giornata del girone C. A decidere è il risultato Ismael Saibari, già andato a segno nella gara d'esordio contro il Brasile terminata 1-1. La classifica vedere ora le selezioni di Mohamed Ouahbi e Carlo Ancelotti appaiate in testa con 4 punti e una differenza reti favorevole alla Selecao, che nell'altro incontro di giornata ha sconfitto Haiti per 3-0.