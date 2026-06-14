Brasile-Marocco, Vinicius risponde a Saibari: solo 1 punto per Ancelotti al debutto Mondiale

Solo 1 punto al debutto mondiale per Carlo Ancelotti , con il Brasile che apre le danze del girone G pareggiando con il Marocco: 1-1 il finale. Al Metlife Stadium di East Rutherford, New Jersey, la Selecao passa in svantaggio al 21' dopo la rete di Ismael Saibari a cui al 32' risponde Vinicius Junior - in campo nella ripresa anche l'ex Juve Danilo - . Un risultato che vede entrambe le nazionali appaiate alle spalle della Scozia, che nell'altro incontro di giornata ha superato Haiti per 1-0 . Questo il commento dell'ex tecnico del Real: "Bisogna ascoltare le critiche. Le critiche sono giustificate nei confronti della squadra che non ha giocato bene nel primo tempo. Ma siamo fiduciosi. La squadra ha lottato molto fino all'ultimo momento, e credo sia abbastanza chiaro cosa dobbiamo fare meglio. Dobbiamo essere più aggressivi ed equilibrati nella fase offensiva. Non sono né deluso né soddisfatto. È stata una partita difficile", ma questo "non può danneggiare il morale della squadra. Non abbiamo giocato bene. Ci è mancato un po' di equilibrio. Siamo migliorati nel secondo tempo. Non dobbiamo scoraggiarci. Non si può vincere il Mondiale dalla prima partita. Nel primo tempo la squadra non ha reso al meglio. Dobbiamo fare meglio nella seconda partita. Speriamo di dare soddisfazione anche agli italiani". La prossima giornata , i 5 volte campioni del mondo affronteranno Haiti al Lincoln Financial Field di Filadelfia, mentre il Marocco scenderà in campo al Gillette Stadium di Foxborough: entrambi gli appuntamenti in programma il 19 giugno.

Vinicius: "Erba troppo asciutta"

"Credo di poter migliorare molto. Sono riuscito a segnare, ma non ero al 100% delle mie capacità. Posso migliorare sotto questo aspetto e dare un contributo maggiore al Brasile in attacco. Ho dato un grande aiuto in difesa, dove tutti hanno fatto un lavoro impeccabile. Dobbiamo migliorare ed evolverci per vincere la competizione. La pressione della partita d'esordio la rende la più difficile della competizione. Abbiamo dovuto adattarci il più velocemente possibile perché abbiamo subito un gol molto presto. Abbiamo cambiato completamente il nostro stile di gioco. Con questo caldo, l'erba si asciuga molto velocemente e il gioco diventa statico. Non riusciamo a trovare il nostro ritmo e questo ci crea difficoltà, perché vorremmo giocare e far circolare la palla da un lato all'altro del campo. Dovremo adattarci, perché sarà così per tutta la durata della competizione. Il campo è lo stesso per tutti. Ci adatteremo e miglioreremo. Il Marocco è un'ottima squadra. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perché era il nostro debutto contro una squadra che gioca insieme da molto tempo. Hanno raggiunto la finale della Coppa d'Africa e hanno i loro meriti".