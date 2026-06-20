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Yildiz fuori dal Mondiale, clamoroso flop Montella: perché Turchia-Paraguay è già storia

Già reduci dal ko con l'Australia, i Sultani cadono anche contro la selezione di Alfaro nonostante l'inferiorità numerica per metà gara
2 min
TurchiaMontellaYildiz

Ci si sarebbe atteso un altro Mondiale dalla Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il ko all'esordio con l'Australia (2-0) cade anche contro il Paraguay e si butta fuori dalla Coppa del Mondo. Al Levi's Stadium di Santa Clara, Kenan Yildiz e compagni passano in svantaggio dopo soli 2 minuti di gioco con la rete di Matias Galarza, senza più riuscire a sanare il punteggio nonostante l'Albirroja sia rimasta in 10 per tutta la seconda metà di gioco a seguito dell'espulsione di Miguel Almiron, che nel recupero del primo tempo (45'+3') ha rimediato uno storico e inedito cartellino rosso per aver violato la regola che impedisce ai giocatori di coprirsi la bocca mentre si parla sul campo di gioco. Episodio segnalato al direttore di gara Ivan Barton da Mert Muldur e successivamente rivisto al Var. Barton ha quindi applicato il nuovo protocollo Ifab pensato per impedire ai giocatori di nascondere insulti e offese discriminatorie o per compromettere la lettura del labiale in situazioni di gioco sospette.

Ora Yildiz contro McKennie

All'ultimo appuntamento del girone D, la cui classifica non ha più nulla da offrire al ct italiano, la Turchia affronterà gli Stati Uniti dell'altro bianconero in gara al Mondiale Weston McKennie, a loro volta rientrati a punteggio pieno dalla gara contro i Socceroos e dunque già certi di un posto ai sedicesimi (25 giugno, SoFi Stadium, Inglewood, California).

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