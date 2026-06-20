Germania-Costa d'Avorio: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming Mondiale in tempo reale

La Germania di Nagelsmann torna in campo al Mondiale dopo il 7-1 che ha inaugurato il girone E ai danni degli esordienti del Curaçao. Dall'altra parte del campo c'è ora la Costa d'Avorio di Kessie e dell'italo-ivoriano Diallo - nella rosa allenata da Faé anche i volti della Serie A Bonny, Ndicka e Kossonou - . Gli Elefanti sono inoltre reduci dal successo sull'Ecuador deciso proprio dall'attaccante in forza al Manchester United. La prossima e ultima giornata, in programma giovedì 25 giugno, Germania e Costa d'Avorio saranno impegnate rispettivamente contro Ecuador (MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey) e Curacao (Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pennsylvania).
Germania-Costa d'Avorio: la diretta
L'incontro tra Germania-Costa d'Avorio è in programma alle ore 22 di sabato 20 giugno. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai 1 e streaming sulla piattaforma Dazn.
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Germania-Costa d'Avorio: le probabili formazioni
GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Ouédraogo, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Nagelsmann.
A disposizione: Baumann, Nübel, Anton, Rüdiger, Thiaw, Raum, Gross, Stiller, Goretzka, Ouédraogo, Amiri, Leweling, Beier, Undav, Woltemade.
COSTA D'AVORIO (4-4-2): Yahia Fofana; Singo, Kossounou, Ndicka, Konan; Diomande, Kessie, Seko Fofana, Lafont; Pépé, Bonny. Ct: Faé.
A disposizione: Koné, Lafont, Doué, Agbadou, Diomandé, Operi, Guiagon, Sangaré, Séri, Oulai, Diallo, Adingra, Diakité, Guessand, Wahi.
Arbitro: Benitez (Paraguay); Assistenti: Cardozo-Saldivar (Paraguay); Quarto ufficiale: Al-Turais (Arabia Saudita); Var: Garcia (Uruguay); Ass. Var: Pacheco (Messico).