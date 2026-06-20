Germania-Costa d'Avorio: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming Mondiale in tempo reale

La Germania di Nagelsmann torna in campo al Mondiale dopo il 7-1 che ha inaugurato il girone E ai danni degli esordienti del Curaçao. Dall'altra parte del campo c'è ora la Costa d'Avorio di Kessie e dell'italo-ivoriano Diallo - nella rosa allenata da Faé anche i volti della Serie A Bonny, Ndicka e Kossonou - . Gli Elefanti sono inoltre reduci dal successo sull'Ecuador deciso proprio dall'attaccante in forza al Manchester United. La prossima e ultima giornata, in programma giovedì 25 giugno, Germania e Costa d'Avorio saranno impegnate rispettivamente contro Ecuador (MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey) e Curacao (Lincoln Financial Field, Filadelfia, Pennsylvania).