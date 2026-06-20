Tunisia-Giappone: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming Mondiale in tempo reale

Tunisia e Giappone scendono in campo a Monterrey per contendersi la seconda giornata del girone F. La selezione di Renard - subentrato in corsa al Mondiale dopo il clamoroso esonero di Lamouchi - è chiamata a rialzare la testa dopo la debacle all'esordio contro la Svezia che ha visto le Aquile crollare con il finale di 5-1. Gli uomini di Moriyasu sono invece reduci dal pareggio per 2-2 con l'Olanda. All'ultimo appuntamento del girone in programma giovedì 25 giugno, Tunisia e Giappone saranno impegnati rispettivamente contro Svezia (At&t Stadium, Arlington, Texas) e Olanda (Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri).