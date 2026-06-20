Tunisia-Giappone: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming Mondiale in tempo reale

Tunisia e Giappone scendono in campo a Monterrey per contendersi la seconda giornata del girone F. La selezione di Renard - subentrato in corsa al Mondiale dopo il clamoroso esonero di Lamouchi - è chiamata a rialzare la testa dopo la debacle all'esordio contro la Svezia che ha visto le Aquile crollare con il finale di 5-1. Gli uomini di Moriyasu sono invece reduci dal pareggio per 2-2 con l'Olanda. All'ultimo appuntamento del girone in programma giovedì 25 giugno, Tunisia e Giappone saranno impegnati rispettivamente contro Svezia (At&t Stadium, Arlington, Texas) e Olanda (Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri).
Tunisia-Giappone: dove vederla
L'incontro fra Tunisia e Giappone è in programma alle ore 6 am italiane presso lo stadio Bbva di Monterrey, Messico. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.
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Tunisia-Giappone: le probabili formazioni
TUNISIA (5-3-2): Dahmen; Abdi, Bronn, Talbi, Rekik, Valery; Mejbri, Achouri, Skhiri; Saad, Chaouat. Ct: Renard.
A disposizione: Chamakh, Ben Hessen, Ben Slimane, Arous, Ben Hamida, Chikhaoui, Ayari, Tounekti, Neffati, Gharbi, Elloumi, Mastouri, Belhadj.
GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Sugawara, Kamada, Seko, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda. Ct: Moriyasu.
A disposizione: Osako, Hayakawa, Itakura, Nagatomo, Tomiyasu, Endo, Suzuki, Suzuki, Sano, Ao Tanaka, Ito, Ogawa, Machino.
Arbitro: Kovacs (Romania); Assistenti: Marica-Tunyogi (Romania); Quarto ufficiale: Calderon (Costa Rica); Var: San (Svizzera); Ass. Var: Dickerson (Usa).