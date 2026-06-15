Mondiale, incredibile colpo di scena: l'ex Inter subito verso l'esonero

La pesante sconfitta per 5-1 contro la Svezia all'esordio nel Mondiale potrebbe costare carissima a Sabri Lamouchi . Il commissario tecnico della Tunisia, ex giocatore dell'Inter, è infatti a un passo dall'esonero dopo appena una partita nella competizione iridata . Una decisione clamorosa, maturata dopo una serie di risultati deludenti culminati con il tracollo contro gli scandinavi. La federazione tunisina starebbe valutando un cambio immediato in panchina per provare a rilanciare le ambizioni della nazionale nelle prossime decisive sfide del girone contro Giappone e Olanda.

Lamouchi esonerato durante il Mondiale

La sconfitta contro la Svezia rappresenta il punto più basso della breve esperienza di Sabri Lamouchi sulla panchina tunisina. Il 5-1 subito all'esordio mondiale arriva infatti a pochi giorni dal pesante 5-0 incassato nell'ultima amichevole contro il Belgio, un doppio ko che ha fatto precipitare la situazione. Secondo le ultime indiscrezioni, la federazione avrebbe deciso di interrompere il rapporto con il tecnico francese nel corso della competizione, una scelta rara ma resa inevitabile dai risultati.

Da quando è stato nominato commissario tecnico della Tunisia, Lamouchi ha collezionato appena una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle cinque partite disputate. Ora la nazionale nordafricana è chiamata a reagire rapidamente. Con due gare ancora da disputare nel Gruppo F, contro Giappone e Olanda, la dirigenza tunisina punta a una scossa immediata per tentare di riaprire il discorso qualificazione e salvare un Mondiale iniziato nel peggiore dei modi.