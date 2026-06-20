Kessié illude la Costa d'Avorio, Undav porta la Germania ai sedicesimi del Mondiale

Kessié porta avanti la Costa d'Avorio

ribaltando all'ultimo respiro laa Toronto nella seconda giornata del gruppo Ela nazionale ditrova altri tre punti e la qualificazione matematica ai sedicesimi grazie alla scelta dalla panchina del ct tedesco che manda in camponella ripresa, uomo del match. Propiziatorio l'ingresso in campo dell'attaccante per la Mannschaft, è sua la doppietta che ribalta il vantaggio iniziale degli ivoriani firmato da, capitano e uomo mercato dell'estate con l'interesse della

Dopo 13 secondi ci prova subito Havertz che spara alto il suo tentativo al volo da dentro l'area di rigore. La Costa d'Avorio non si spaventa, anzi, reagisce e tiene alti i ritmi della partita, ma la seconda chance del match è ancora per i tedeschi, questa volta con Musiala che calcia dal limite e accarezza il palo. Al 21' ci prova anche Nmecha, una deviazione manda la sfera alta di poco sulla traversa. Alla mezz'ora a sbloccare è la nazionale africana: Diomandé semina il panico sulla sinistra, Diallo si divora il gol ma sulla respinta di Brown è Kessié il più rapido a ribadire in rete l'1-0 degli Elefanti. Bonny al 38' prova a sorprendere Neuer con il tentativo a giro, l'esperto portiere del Bayern si fa trovare pronto. Sul finire del primo tempo torna a spingere la Germania che non riesce però rimettere il risultato in equilibrio pur creando un ultimo sussulto nella difesa ivoriana, nel settimo di recupero con Wirtz.