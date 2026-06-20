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Kessié illude la Costa d'Avorio, Undav porta la Germania ai sedicesimi del Mondiale

Africani avanti all'intervallo, poi Nagelsmann pesca dalla panchina la carta giusta e ribalta tutto al 94'
4 min
GermaniaCosta d'AvorioMondiali
Kessié illude la Costa d'Avorio, Undav porta la Germania ai sedicesimi del Mondiale© EPA
TORONTO (Canada) - La Germania stacca il pass per la fase ad eliminazione diretta del Mondiale, ribaltando all'ultimo respiro la Costa d'Avorio a Toronto nella seconda giornata del gruppo E. In attesa di Ecuador-Curaçao, la nazionale di Nagelsmann trova altri tre punti e la qualificazione matematica ai sedicesimi grazie alla scelta dalla panchina del ct tedesco che manda in campo Undav nella ripresa, uomo del match. Propiziatorio l'ingresso in campo dell'attaccante per la Mannschaft, è sua la doppietta che ribalta il vantaggio iniziale degli ivoriani firmato da Kessié, capitano e uomo mercato dell'estate con l'interesse della Juventus di Spalletti per riportarlo in Italia.

Kessié porta avanti la Costa d'Avorio

Dopo 13 secondi ci prova subito Havertz che spara alto il suo tentativo al volo da dentro l'area di rigore. La Costa d'Avorio non si spaventa, anzi, reagisce e tiene alti i ritmi della partita, ma la seconda chance del match è ancora per i tedeschi, questa volta con Musiala che calcia dal limite e accarezza il palo. Al 21' ci prova anche Nmecha, una deviazione manda la sfera alta di poco sulla traversa. Alla mezz'ora a sbloccare è la nazionale africana: Diomandé semina il panico sulla sinistra, Diallo si divora il gol ma sulla respinta di Brown è Kessié il più rapido a ribadire in rete l'1-0 degli Elefanti. Bonny al 38' prova a sorprendere Neuer con il tentativo a giro, l'esperto portiere del Bayern si fa trovare pronto. Sul finire del primo tempo torna a spingere la Germania che non riesce però rimettere il risultato in equilibrio pur creando un ultimo sussulto nella difesa ivoriana, nel settimo di recupero con Wirtz.

 

 

Pari Undav, la mossa di Nagelsmann

Ad inizio ripresa Nagelsmann manda dentro Rudiger per l'acciaccato Schlotterbeck. Il primo brivido della ripresa si consuma proprio nell'area tedesca con Oulai che si divora da ottima posizione la rete del raddoppio. Il ct tedesco prova a scuotere muovendo altre tre pedine: Leweling, Amiri e Undav le scelte dalla panchina. E pagano le scelte al minuto 68: cross di Amiri all'altezza dell'area piccola e puntuale l'intervento di Undav che pareggia i conti. Inizia la giostra dei cambi anche Fae che perde per infortunio Singo, l'ex Torino esce tra le lacrime dopo aver sentito un fastidio alla coscia. Undav all'86' prova il colpo da fuori area, ma la conclusione termina centrale tra le braccia di Fofana. Fofana che si supera all'89' con un riflesso sul tentativo al volo di Brown, per poi farsi trovare pronto qualche secondo più tardi sul rigore in movimento clamorosamente fallito da Amiri. Non può nulla però al 94' con Undav che timbra per la seconda volta il cartellino e ribalta completamente il risultato: palla filtrante di Nmecha per l'attaccante tedesco che controlla, si gira e firma il successo della Germania che vale il pass per i sedicesimi.

 

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