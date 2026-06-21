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Dumfries stella dell'Olanda, il Mondiale senza Italia e l'addio Inter: "È dura, non è il momento"

Il futuro esterno del Real Madrid è stato uno dei grandi protagonisti della manita alla Svezia: ecco le sue parole
2 min
InterdumfriesOlanda

"Una partita bellissima da parte nostra, sono orgoglioso, contento". Con queste parole Denzel Dumfries ha riassunto l'ottima prestazione dell'Olanda nella seconda giornata del Mondiale. Dopo il 5-1 alla Svezia, condito dai suoi due assist per Brobbey e Gakpo, il futuro calciatore del Real Madrid ha risposto così alla domanda sulla possibilità di vincere la Coppa del Mondo:"Abbiamo una squadra forte ma bisogna dimostrarlo ad ogni gara. Crediamo tanto nella nostra forza ma si deve dimostrare ad ogni partite, ci sono tante Nazionali forti e si deve quindi pensare una gara alla volta".

 

 

Il saluto all'Inter

E a proposito del suo imminente addio all'Inter, Denzel spiega: "No, no, no. Non è il momento di salutare i tifosi nerazzurri". Lascerà l'Italia Dumfries, un'Italia assente al Mondiale: "Tanti amici sono a casa in questo momento: è dura. Proprio perché ci sono tanti amici nell'Italia e gli voglio bene". Poi aggiunge e conclude: "Sento spesso i miei compagni dell'Inter, ma non per farmi i complimenti. Siamo amici e parliamo tanto tra di noi. Ho sentito anche Calha nelle scorse ore", quest'ultimo già eliminato dalla spedizione in Usa, Canada e Messico con la sua Turchia.

 

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