Francia-Iraq: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Senegal nella partita d'esordio, la Francia ha un'altra opportunità per brillare, contro l'Iraq, a Philadelphia. L'obiettivo é conquistare subito un posto nei sedicesimi dei Mondiali e poi concentrarsi sullo scontro con la temuta Norvegia di Erling Haaland. Una doppietta di Mbappé ha spianato la strada contro i Leoni della Teranga. La sfida ora è mantenere lo stesso slancio, evitando di sprecare energie che serviranno poi a Foxborough, nel Massachusetts, nella partita contro i norvegesi che vale il primo posto nel girone I. Sulla carta, l'Iraq è l'avversario più debole e batterlo dovrebbe essere una formalità per i Bleus. Ma non si può dimenticare che, pur essendo stato travolto dalla Norvegia (4-1), è comunque riuscito a pareggiare (1-1) contro la Spagna in amichevole il 4 giugno a La Coruna.