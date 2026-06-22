Francia-Iraq: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Senegal nella partita d'esordio, la Francia ha un'altra opportunità per brillare, contro l'Iraq, a Philadelphia. L'obiettivo é conquistare subito un posto nei sedicesimi dei Mondiali e poi concentrarsi sullo scontro con la temuta Norvegia di Erling Haaland. Una doppietta di Mbappé ha spianato la strada contro i Leoni della Teranga. La sfida ora è mantenere lo stesso slancio, evitando di sprecare energie che serviranno poi a Foxborough, nel Massachusetts, nella partita contro i norvegesi che vale il primo posto nel girone I. Sulla carta, l'Iraq è l'avversario più debole e batterlo dovrebbe essere una formalità per i Bleus. Ma non si può dimenticare che, pur essendo stato travolto dalla Norvegia (4-1), è comunque riuscito a pareggiare (1-1) contro la Spagna in amichevole il 4 giugno a La Coruna.
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Dove vedere Francia-Iraq: diretta tv e streaming
La partita tra Francia e Iraq è in programma alle ore 23 a Philadelphia e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Francia-Iraq, le probabili formazioni
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct: Deschamps. A disposizione: Samba, Risser, Gusto, Theo Hernandez, Konaté, Lucas Hernandez, Tchouaméni, Lacroix, Kanté, Zaïre-Emery, Doué, Mateta, Cherki, Akliouche.
IRAQ (4-4-2): Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Bayesh, Amir Al Ammari, Zidane Iqbal, Ali Jasim; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. Ct: Arnold. A disposizione: Talib, Fadhil, Sulaka, Putros, Younis, Maknzi, Saadoon, Ismail, Sher, Yakob, Amyn, Farji, Qasem, Mohammed Ali, Yousif.